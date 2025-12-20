David, experto en matemáticas: «La probabilidad de ganar una pedrea en la Lotería de Navidad no llega al 2%»

Cada Sorteo Extraordinario de Navidad reparte miles de premios de distinta cuantía, desde el Gordo hasta los reintegros. Sin embargo, no todos los galardones tienen el mismo peso estadístico ni económico. La pedrea, pese a su menor importe, destaca por el elevado número de boletos premiados que genera.

En uno de sus análisis más recientes, el matemático español David Gozalo ha desgranado la estructura matemática del sorteo para explicar cómo se reparten los premios y qué probabilidades reales existen de obtener alguno. Su explicación permite entender por qué la pedrea ocupa un lugar tan relevante dentro del conjunto de premios.

¿Cuál es la probabilidad de ganar una pedrea en la Lotería de Navidad?

David Gozalo, ingeniero aeronáutico y divulgador científico, se ha hecho conocido por explicar conceptos matemáticos complejos de forma accesible en su canal de YouTube ‘The Gozalo Guide’. En uno de sus vídeos dedicados a la Lotería de Navidad, analiza paso a paso el funcionamiento del sorteo y las probabilidades asociadas a cada premio, incluida la pedrea.

Según expone, el sorteo se basa en dos bombos: uno con 100.000 números posibles, del 00000 al 99999, y otro con 1.807 premios en total. Cada vez que se extrae un número del primer bombo, se le asigna un premio del segundo. Cuando se agotan los premios, el sorteo finaliza.

A partir de este esquema, Gozalo explica que calcular probabilidades consiste en dividir los casos favorables entre los casos posibles. En el caso de la pedrea, los casos favorables son exactamente los 1.794 números premiados, una vez descontados los grandes premios y otros galardones superiores.

Aplicando el razonamiento matemático, la probabilidad de que un décimo resulte premiado con la pedrea es de 1 entre 56, lo que equivale aproximadamente a un 1,79%. Esta cifra respalda la afirmación de Gozalo cuando señala que «la probabilidad exacta de que te toque una pedrea en la Lotería de Navidad no llega al 2%».

Aunque este porcentaje es bajo en términos absolutos, resulta significativamente más alto que el de los grandes premios. Por ejemplo, la probabilidad de obtener el Gordo, el segundo o el tercer premio es de 1 entre 100.000, mientras que la pedrea multiplica por más de cincuenta esa posibilidad.

La pedrea en la Lotería de Navidad: qué representa dentro del sorteo

La pedrea es el conjunto de premios menores del Sorteo de Navidad y el que mayor volumen de números premiados concentra. En el sorteo de 2025 se reparten un total de 1.794 pedreas, cada una con un premio de 100 euros por décimo, lo que equivale a 1.000 euros por serie completa.

Estos premios se identifican fácilmente durante el sorteo, cuando los niños de San Ildefonso cantan el número acompañado de la expresión «¡mil euros!», en referencia al importe por serie.

Aunque la cuantía es inferior a la de otros premios, la pedrea es el galardón que más probabilidades ofrece dentro del sorteo.

Desde el punto de vista práctico, al tratarse de un premio inferior a 2.000 euros por décimo, puede cobrarse directamente en cualquier administración de lotería autorizada desde la misma tarde del 22 de diciembre.

¿Qué probabilidad hay de ganar otros premios en la Lotería de Navidad?

Dentro del análisis de probabilidades, la pedrea destaca también frente a otros premios secundarios como las aproximaciones, las centenas, las terminaciones o el reintegro.

Mientras que las aproximaciones apenas alcanzan un 0,002% de probabilidad y las centenas rondan el 0,495%, la pedrea se sitúa claramente por encima.

Las terminaciones y el reintegro presentan porcentajes mayores, pero en esos casos el importe económico es menor o inexistente, ya que el reintegro solo permite recuperar lo jugado. Por eso, cuando se analiza la probabilidad de ganar dinero y no solo de obtener algún premio, la pedrea adquiere un peso específico dentro del sorteo.

Por último, según el cálculo global expuesto por Gozalo, la probabilidad de ganar algo en la Lotería de Navidad es del 15,304%, pero si se excluye el reintegro, la opción de obtener un premio con beneficio económico se reduce al 5,305%.