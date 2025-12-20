Macaulay Culkin y Chris Columbus tienen una idea para ‘Solo en casa 3’: «Lo veo como una especie de venganza»

Puede que para la mayoría de la población, la idea de las Navidades venga acompañada del recuerdo de luces, guirnaldas, turrón y regalos. Pero muchos cinéfilos criados en los 90, recuerdan esta etapa como la época del año en la que no podía faltar nunca el visionado de dos icónicos filmes: Las dos primeras entregas de Solo en casa. Ahora, con todavía ese ritual latente en la memoria colectiva y la reciente tendencia de Hollywood para recuperar secuelas tardías…¿Sería posible ver en algún momento una Solo en casa 3? Bueno, sin una confirmación oficial de Disney, de momento debemos contentarnos con la brillante idea que su ya no tan joven actor, Macaulay Culkin, ha compartido con el director original de la franquicia, Chris Columbus.

Sí, somos conscientes de que la idea del mítico director de los 80, John Hughes, se ha expandido en un total de seis largometrajes. Incluyendo el reciente reboot estrenado directamente en Disney Plus en noviembre 2021. No obstante, ninguna de esas versiones televisivas están a la altura de las dos producciones que lideró Culkin. Así que nos remitiremos a lo que diría cualquier fan de la dilogía principal: el resto de historias y protagonistas no son canon. La idea de un seguimiento, casi 35 años después podría ser una locura. Sin embargo, teniendo en cuenta que tuvimos una Top Gun: Maverick y otra Ponte en mi lugar de nuevo, no es ninguna locura imaginarse la producción de una Solo en casa 3, recuperando a Culkin. Sobre todo, viendo que tiene una idea que aprueba hasta el propio Columbus.

‘Solo en casa 3’: Macaulay Culkin tiene una idea

Lo de recuperar una antigua IP no supone una novedad para Columbus. Hace unos meses pudimos saber que el director norteamericano planea estrenar Gremlins 3 en 2027. Independientemente de las intenciones del cineasta para con los mogwai, Culkin ya expresó sus ideas de recuperar el papel de Kevin en versión adulta.

Aprovechando una proyección del 35 aniversario de la cinta original, durante la sesión de preguntas y respuestas, Columbus aceptó el punto de partida planteado por Culkin y ofreció su propia versión:

«Ya he leído lo que comentaste, en cuanto a la secuela, y estaba bastante bien. Obviamente, la única forma de hacer una secuela de Solo en casa es con Joe Pesci y Daniel Stern. Siempre pensé que esos dos tipos probablemente habrían estado en prisión unos 30 años y están bastante cabreados contigo, así que lo veo como una especie de película de venganza».

La idea de Culkin para Solo en casa 3 tenía a Kevin mayor, viudo y cuidando de su hijo, con el que no se lleva demasiado bien porque trabaja todo el tiempo. «Luego me encierra fuera de casa y me pone trampas y cosas así. Lo veo venir, porque yo soy el experto. La casa sería una metáfora para recuperar el corazón del niño», expresaba en su momento el actor.

Un filón comercial

A las sucesivas entregas no les fue demasiado bien. De hecho, a partir de la tercera parte que no protagonizó Culkin, todos los sucesivos reboots fueron confeccionados para ir directos al mercado televisivo.

En cambio, la primera Sólo en casa recaudó 476 millones de dólares y su secuela, Sólo en casa 2: perdido en Nueva York, aunó otros 358 millones. ¿Conseguirá formalizarse en algún momento una Solo en casa 3?