La película de los 90 que ahora puedes ver en Netflix: sigue tan vigente como en su estreno

Destacar como obra fílmica en los años 90 no era precisamente, una tarea sencilla. Tras la excelsa década cinematográfica de los años 70 y la excesiva mitificación de los 80, la recta final del siglo XX destacó como un vergel de talento, avances tecnológicos y la presencia indómita de autores posmodernos de la talla de Quentin Tarantino, David Fincher o Paul Thomas Anderson. Una época a la que le seguiría el declive de los 2000, no sin antes firmar unos últimos años tan memorables como fue 1998. El momento del nacimiento de la película que queremos rescatar y recomendar hoy: American History X, el thriller de culto que podemos encontrar en Netflix.

Bajo el guion de David McKenna-por aquel entonces debutante-la producción de New Line Cinema contó con un director que también se mostraría al mundo como una nueva y portentosa mirada cinematográfica. Porque sí, la película de American History X es una de las mejores óperas primas disponibles en Netflix. Aunque desgraciadamente Tony Kaye, su realizador, no se ha prodigado demasiado en la profesión. En 2011 nos regaló su crítica poética al sistema de enseñanza norteamericano con El profesor y en 2024, no logró encontrar distribuidora para The Trainer, filme inédito en España. Eso si, su primer largometraje como cineasta quizás concentre de por sí, todo el talento que podemos esperar del hombre que radiografió el racismo americano en la triste historia del skin head, Derek.

Con la presencia magistral de Edward Norton, en American History X existe una especie de credibilidad innata en todos y cada uno de sus intérpretes. Norton ya había estado nominado a la estatuilla dorada por Las dos caras de la verdad, pero fue aquí donde Hollywood se dio cuenta de la transformación y de la monstruosa presencia que podía adquirir el de Boston. Porque por mucho que la consideración fuese a parar a Roberto Benigni por La vida es bella, resulta imposible borrar la perfecta encarnación del mal y del odio que Norton plasma en su personaje y su posterior evolución redentora. Acompañándole encontramos a la joven estrella de Terminator 2: El día del juicio final, Edward Furlong, poniéndose en la piel del hermano pequeño de Derek en la ficción. Tras ellos, Fairuza Balk, Stacy Keach, Elliot Gould, Avery Brooks, Beverly D’Angelo, Jennifer Lien, Guy Torry, Ethan Suplee y Keram Mllicki-Sánchez conforman el elenco secundario.

Una película impactante: ‘American History X’ está en Netflix

La sinopsis oficial es la siguiente: «Derek (Norton) es un joven californiano neonazi que es encarcelado por asesinar a un negro que pretendía robarle el coche. Cuando sale de la cárcel y regresa a su barrio, Derek sólo quiere separarse de su anterior vida. Sin embargo, al volver descubre que su hermano pequeño está siguiendo los mismos pasos que han arruinado parte de su vida».

La película American History X está disponible en el catálogo de Netflix, pero quienes no posean una suscripción al terminal de la «gran N roja», la pueden encontrar igualmente en los catálogos de Movistar Plus y Filmin.

El odio como lastre

Funcionando como un ejercicio de herencia en el odio cultural norteamericano, American History X plasma con vehemencia y explicitud el bucle que sólo la concordia, la reflexión y el amor pueden socavar. Más de un cuarto de siglo después, el trabajo de Kaye y el material de McKenna están más vigentes que nunca.