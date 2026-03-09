‘¡La novia!’ se estrella en la taquilla: la cinta de Maggie Gyllenhaal es el primer gran fracaso comercial del 2026

Ni la nominación al Oscar de Jessie Buckley ni la presencia de Christian Bale han conseguido servir de reclamo para los espectadores en las salas: La novia se ha estrellado en la taquilla mundial. La segunda cinta como directora de Maggie Gyllenhaal ha recaudado 7,3 millones de dólares en el box office estadounidense, unas cifras realmente lejanas a una previsiones que apuntaban, al menos, a los 18 millones. Todo lo contrario que Hoppers, el título estrenado por Pixar el mismo fin de semana. Ahora, con un presupuesto de 90 millones, desde Warner Bros saben a la perfección que el remake de La novia de Frankenstein (1935) no sólo no va a tener beneficios, sino que en estos instantes el objetivo será el de minimizar las casi aseguradas pérdidas.

¡La novia! ha tenido un horrendo desempeño en el territorio norteamericano, pero el impacto fuera de sus fronteras ha sido incluso peor. La cinta recaudó 6,3 millones al otro lado del charco, lo que en resumidas cuentas lleva a un total de 13,6 millones de dólares. Para tener beneficios, el filme debería alcanzar un punto de equilibrio financiero de 200 millones y en las oficinas de la major saben a la perfección que con mucha suerte, el proyecto logrará alcanzar las tres cifras. Una noticia terrible para una Gyllenhaal que daba su primer gran paso en la dirección de producciones relevantes, tras su debut en 2021 con La hija oscura. La idea en estos instantes no es otra que aguantar el tirón y ver si el futuro mercado de vídeo bajo demanda maquilla un poco el desastroso resultado.

‘La novia’ se marca una taquilla horrenda

Los números uno de ¡La novia! suponen un mazazo para un estudio que venía de cosechar grandes éxitos comerciales en 2025, como Una película de Minecraft, Los pecadores y Weapons, entre otras.

La gran vencedora de esta ventana de la exhibición ha sido Hoppers. Tras unas reseñas profesionales fantásticas, la nueva aventura animalística del estudio del flexo consiguió 88 millones de dólares, 46 en Estados Unidos y 42 en el resto del mundo. Si a esto le sumas que el próximo fin de semana no habrá una gran competencia, podemos atrevernos a pronosticar que en el próximo recuento de la cartelera el trabajo de Daniel Chong superará de sobra la barrera de los 100 millones.

Los motivos detrás del desastre

Ser un reclamo comercial de garantías en el Hollywood actual es una auténtica quimera. Pero con La novia existían los suficientes indicativos como para pensar que la taquilla no iba a responder precisamente bien.

El primero de ellos es que el año pasado ya tuvimos una revisión de la criatura creada por Mary Shelley. El Frankenstein de Guillermo del Toro no sólo ha gozado de una gran popularidad, pues aparte compite este fin de semana por hasta nueve nominaciones en los Oscar 2026. Aunque ninguna de las dos hablan de los mismo, podemos comprender cierta saturación con el núcleo temático del mito de Prometeo.

El segundo tiene que ver con su reparto y con la idea de afrontar una historia tan ambiciosa, bajo el liderazgo de dos estrellas con un claro excesos de prótesis y maquillaje, donde no reconocemos ni a Buckley ni a Bale. Por último, el punto más dañino recae en la crítica especializada. La cual ha destrozado la cinta con un porcentaje actual de 59% de reseñas positivas.