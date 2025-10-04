Carlos Sainz está gafado: la FIA le descalifica por un error de Williams y saldrá último en Singapur

Carlos Sainz ha sido descalificado tras la clasificación del Gran Premio de Singapur por un problema en el DRS de los dos Williams. Su compañero, Alex Albon, también. En principio, el piloto español iba a salir decimotercero, pero la eliminación le quita aún más opciones de remontar y conseguir puntuar en un circuito, además, difícil para adelantar como es el de Marina Bay. Saldrá último. El oscuro Mundial de Fórmula 1 2025, y la FIA, se vuelven a cebar con el madrileño.

Los monoplazas superaron el límite máximo de la flexibilidad del alerón trasero. «Los los coches superaron el límite máximo de 85 milímetros en ambos lados del área exterior del alerón trasero», recogía el documento de la FIA. Williams acudió a hablar con comisarios, pero la descalificación era inevitable.

Sainz compareció ante los medios de comunicación antes de saber que iba a ser descalificado e ilusionó a sus aficionados con la remontada tras el podio de Azerbaiyán: «Desde el principio parecía que íbamos dos décimas más lentos que todo el fin de semana. Hemos cambiado cosas, pero es complicado de entender. En las clasificaciones sufrimos más con las ruedas. Noto que hemos perdido mucho agarre trasero y eso nos ha condenado», comenzó Sainz.

«En Singapur siempre se pueden hacer cosas. Voy a ver cómo se puede remontar. Lo difícil es adelantar, pero a ver si con la estrategia podemos hacer algo», afirmó. «Sigue siendo nuestro punto débil, nuestro talón de Aquiles. Hay que ser positivos, pensar que hemos ido rápidos y que se puede remontar», aseguró. «El año pasado fue muy aburrido, espero que este sea diferente, algún coche de seguridad y jugar con la estrategia», finalizó.

Sainz no levanta cabeza

Sainz partía con ventaja en el segundo intento de la Q2, pero el madrileño no mejoró, Oliver Bearman le barrió y quedó decimotercero, por detrás de su compañero, Albon. Era su primera vez fuera del top 10 de Singapur desde 2018, aunque el gran chasco llegaría minutos después de la sesión.