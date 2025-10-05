Alonso pide a la FIA que sancione a Hamilton: «Aunque siempre son tolerantes espero que lo sean menos»

Fernando Alonso apretó a la FIA para que sancione a Lewis Hamilton por saltarse los límites de pista en la última vuelta de la carrera del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, en la que corrió sin frenos por un problema del Ferrari. El piloto español puede ser séptimo si sancionan con cinco segundos al británico.

«La carrera difícil como esperábamos. Como todos los pequeños puntos que vamos cogiendo este año hay que sufrirlos, lucharlos, pelearlos, meterse en el barro por ellos e intentar pescar lo que se pueda. Nunca hemos tenido una carrera que haya algún regalo, que vayas el 12º y de repente te encuentres octavo. Nosotros es un poco al revés. Son pequeñas recompensas», comenzó.

Alonso habló del ritmo alto del Aston Martin: «Hemos luchado bien. El coche iba muy rápido hoy y en la primera parte de carrera con las blandas abrimos un buen hueco, aguantaron bien, más de lo que esperábamos. Tuvimos una parada lenta, pero aun así el coche iba muy rápido en la segunda parte de carrera y volvimos al sitio que estábamos. Un poco más de acción, pero una buena carrera».

Sobre la pérdida de frenos de Hamilton, dijo lo siguiente: «Me lo dijeron a dos vueltas del final y acabé a una décima de él. Un poco de rabia, pero creo que está siendo investigado por límites de pista. Cuando no tienes frenos tampoco es que puedas saltarte la pista porque todos tenemos que hacer la pista con o sin frenos. Aunque él tiene siempre un poco de tolerancia ojalá hoy sea un poco menos».

Alonso, piloto del día en Singapur

Alonso afirmó que ser piloto del día «es un milagro». «Nadie mira a nuestras carreras. A veces sales 20º y acabas sexto y el piloto del día suele ser uno que salió primero y acaba tercero, o sea que no tiene mucho que ver eso», añadió. Fernando también comentó cómo le ayudó la camiseta refrigerante: «La primera hora sobre todo funcionó, la última no».

«Son puntos importantes, los necesitamos en las carreras que faltan. Creemos que podemos puntuar en dos o tres carreras con suerte y esta era una de ellas. La verdad es que había que darlo todo aquí. Cuando toque un fin de semana más difícil, hincar la rodilla y aceptar que no somos rápidos. Hoy lo éramos y aprovechamos la oportunidad», explicó en Marina Bay.