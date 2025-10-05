Alonso estalla contra su ingeniero: «Si me hablas en cada vuelta, desconecto la radio»

Fernando Alonso ha vuelto a tener muy mala suerte, esta vez, en el GP de Singapur. A pesar de que el piloto asturiano sembró la ilusión en la sesión de los libres, este domingo ha vuelto a caer en la desesperación tras otro error de Aston Martin que ha pagado muy caro.

Todo ocurrió en la vuelta 28, cuando el bicampeón del mundo decidió hacer la primera parada en boxes para ponerse los neumáticos medios después de haber hecho una gran primera parte. Sin embargo, todo el esfuerzo que había hecho cayó en saco roto cuando un error en boxes provocó que tuviera un tiempo parada de 9,2 segundos.

Eso le hizo perder hasta tres posiciones con Ollie Bearman, Alex Albon e Isack Hadjar, siendo el de Williams el único que no había parado. Aunque virtualmente seguía en posición de sumar puntos, segundos más tarde tuvo una discusión por radio: «Si me hablas en cada vuelta, voy a desconectar la radio», dijo en tono enfadado.

Un contratiempo que evidencia el calvario que está viviendo Alonso cada fin de semana en un año negro para su carrera en Fórmula Uno. Mañana entrar en los puntos va a ser muy difícil y como mucho sacaremos 1 o 2. «Va a haber circuitos en los que seamos últimos y otros que nos vayan bien, pero ir bien es noveno o décimo. Y para eso necesitamos un cúmulo de factores», dijo este sábado Fernando, que ha vuelto a ver cómo Aston Martin le deja otra vez en la estocada.