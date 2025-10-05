Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2025 tras el GP de Singapur

McLaren se ha convertido matemáticamente en el campeón del Mundial de constructores 2025. A pesar de que George Rusell acabase ganando el GP de Singapur y Max Verstappen se quedase con el segundo puesto, el hecho de que Lando Norris y Oscar Piastri terminasen tercer y cuarto respectivamente certifico el título para la escudería británica.

En lo que respecta a la clasificación general de pilotos, Oscar Piastri sigue en la cima de la tabla con 336 puntos, manteniendo así una ventaja cómoda de 22 con su compañero Norris, con 314. En tercera posición sigue recortando distancias Max Verstappen, que ya suma 273 a la caza de los McLaren. En lo que respecta a los españoles, el mejor parado ha sido Fernando Alonso.

A pesar del grave error en la parada de Aston Martin, el asturiano pudo recuperar posiciones y, tras la penalización a Lewis Hamilton, ha escalado puestos en la general alcanzando los 36 puntos y colocarse undécimo. Respecto a Carlos Sainz, el de Williams sumó un punto para tener 32, dejándole en la duodécima posición.

Clasificación del Mundial de F1