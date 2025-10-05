Russell gana en Singapur una carrera sin mucha acción con Alonso séptimo y Sainz décimo

George Russell ganó una carrera soporífera, otra más en el Gran Premio de Singapur, para firmar su segunda victoria del año. El inglés siempre estuvo por delante de Max Verstappen, que sigue recortando puntos a los McLaren en la pelea por el Mundial de Fórmula 1 2025. Lando Norris cerró el podio y superó a su compañero, Oscar Piastri, el todavía líder del campeonato, pero falló en la tarea de adelantar al tetracampeón del mundo y, por tanto, el resultado es insuficiente.

Fernando Alonso terminó séptimo después de que Aston Martin estuviese a punto de arruinar sus opciones de llevarse un pequeño botín con una parada lamentable en boxes de 9,2 segundos. Acabó octavo justo por detrás de Lewis Hamilton, que corrió sin frenos toda la última vuelta, pero la FIA le sancionó con cinco segundos por saltarse los límites de pista y el asturiano abrochó seis puntazos. Carlos Sainz resistió con un neumático medio con el que se llegó a colar entre los 10 primeros y acabó su remontada llegando hasta la décima posición sin salir ni un sólo coche de seguridad.

Kimi Andrea Antonelli fue quinto, por delante del Ferrari de Charles Leclerc, sexto.. Detrás de Alonso, Oliver Bearman, Hamilton y Sainz. McLaren celebraba su segundo campeonato de constructores consecutivo en una noche de la que ninguno de sus dos pilotos salen contentos.

Entre la incertidumbre por el estado de la pista tras la lluvia durante la tarde de Marina Bay y la amenaza de caer más agua, los equipos tenían que jugársela con los neumáticos. De salida, seis pilotos arrancaban con blando y los otros 14 con medio. Y a la hora de la verdad, Russell resistió el momento más temido, quizá el más importante de la carrera para no sucumbir al tetracampeón del mundo.

Russell, imbatible desde la salida

El de Mercedes no dio ni una opción a Verstappen y el jaleo estaba atrás, con los dos McLaren chocándose en la salida y Norris dañando su alerón delantero con la rueda trasera del Red Bull. El lance ni se investigó, el británico era tercero y Piastri pedía al equipo que hiciese algo, unas palabras que reflejan las malas costumbres que ambos han cogido esta temporada porque era un simple incidente de carrera.

Alonso se puso octavo adelantando a Bearman e Isack Hadjar con las gomas blandas, se despegó del DRS del francés y esperaba el acierto de Aston Martin desde el muro con la parada. Otro que calzaba las rojas era Verstappen, que tras el intento fallido en la salida vio como Russell se escapaba a ocho segundos.

Red Bull paró al holandés en la vuelta 20 y le puso el duro. Norris y Piastri apretaban con todo, pero tras su parada volvía a su lugar de salida. No sin apuros, porque desde la vuelta 47 sufrió más que nunca a los McLaren mientras se quejaba de fallos en su coche. Una agonía acrecentada por la bandera amarilla que generó un choque de Nico Hulkenberg contra el muro.

Alonso, contra su propio equipo

La distancia con Russell también se acortaba mientras Alonso volvía al top 10 después de que Aston Martin arruinase su remontada con una parada de 9,2 segundos que provocó que le adelantaran Bearman y Hadjar. El asturiano firmó el adelantamiento de la carrera contra el francés unas vueltas más tarde y demostró que el octavo no estaba perdido.

La carrera terminaba con los dos españoles en el top 10 por segunda vez en todo el año (Canadá y ahora Singapur) y con Alonso a punto de adelantar a un Hamilton sin frenos en la última vuelta. El asturiano acabó reclamando que el Ferrari corriese en esas condiciones, la FIA lo investigó y rápidamente bajó a Lewis a la octava posición.

Así quedó la carrera