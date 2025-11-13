Newey baja el suflé con Alonso: «No tengo ni idea de cómo iremos en 2026»

Adrian Newey ha dado un baño de agua fría a los aficionados de Fernando Alonso, aunque su mensaje, bastante realista sobre lo que puede ocurrir en el próximo año, es mejor que alzar las campanas al vuelo sin tener nada claro, algo de lo que ha pecado Aston Martin en los últimos tiempos. El súper ingeniero de la Fórmula 1, diseñador del siguiente coche del piloto español, ha afirmado que no tiene «ni idea» de cómo irán en 2026.

Su explicación es sencilla, y se resume en que Aston Martin está inmerso en un proceso de reconstrucción para adaptar su monoplaza, en primer lugar, a un nuevo reglamento, con distinta aerodinámica y motor Honda. El rendimiento es una incógnita para todos los equipos, también para el de Alonso, aunque Newey ya remarcó hace unas semanas que los mejor colocados en el inicio no dejarán de ser los que dominan ahora (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari).

«No tengo ni idea de como iremos en 2026. Actualmente, estamos en una fase de estabilización tras incorporar a mucha gente. Nunca he creído en decir que lograremos una cosa u otra. Si logramos trabajar juntos en 2026, será el primer paso», expresó Newey en una entrevista facilitada por la escudería a través de sus canales oficiales.

«Estamos bajo mucha presión para la entrega de las principales piezas del coche y tenerlas listas para los test de enero. Paso más tiempo del que me gustaría diseñando o mirando el CFD (herramienta de simulación para analizar cómo fluye el aire) para asegurarme de que estamos creando un concepto con el que todos estemos contentos», añadió el ingeniero de Aston Martin.

Newey y su nueva vida en Aston Martin

«Vivimos en un ambiente con presión, competitivo y tenemos que encontrar el equilibrio. Hay cosas que irán bien, pero puedes que tomes una dirección diferente y tienes que reaccionar de forma rápida. Saber decir que no cuando no vas en la dirección correcta y poder tomar otro camino», comentó.

«Mi mujer dice que en los últimos meses estoy en trance de diseño y entiendo a qué se refiere. Estoy totalmente concentrado en la tarea que tengo entre manos, dadas las fechas límite. Sabemos que habrá contratiempos, pero no quiero agobiarlos», confesó.