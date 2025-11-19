La FIA da la razón a Fernando Alonso y destapa ‘trampas’ de otros coches para ir más rápido

Fernando Alonso no estuvo muy satisfecho después de los resultados GP de Brasil. A pesar de su buen puesto en el ‘sprint’, la carrera fue un jarro de agua fría en el que se vio superado más de la cuenta por los demás coches. Un hecho que, más allá de sus rencillas con Aston Martin, sorprendió la manera en que dejó caer que no toda la culpa estaba en la escudería británica.

«No puedo ser del todo sincero, pero creo que todos mejoraron bastante. No tuvimos mucho ritmo, sabíamos que iba a ser difícil, salimos con los duros por ver si teníamos ahí una ventaja estratégica o hacer algo diferente, si hacíamos lo mismo que los demás íbamos a acabar detrás de ellos», explicó en rueda de prensa. Días más tarde, la FIA ha dado la razón a la lectura del bicampeón del mundo.

Desde hace tiempo había sospechas y, después de realizar investigaciones en Sao Paulo, la Fórmula Uno habría detectado ‘trampas’ que usaron varios equipos para ser más rápidos. Concretamente se usaron respecto a los protectores de bajos para así reducir el desgaste de las planchas, cambio no admitido por el reglamento.

En la normativa se tipifica que dichas placas deben estar fabricadas con una aleación de titanio según marcan las normas AMS 4928 Y AMS 4911, además de que deben estar ubicadas a la misma altura que la plataforma y mantener la forma lisa con la tabla, en caso contrario se considera ilegal. Gracias a dicho cambio, las escuderías pueden medir el desgaste de la superficie después de cada sesión y el nivel de desgaste que sufriría la tabla para evitar una posible sanción o descalificación. De hecho, varios técnicos confirmaron que han encontrado la forma para que las placas absorban el calor de forma más efectiva.

La trampa radica en la forma de evitar que la FIA se de cuenta. Según informa AutoSport Japan, la triquiñuela radica en saber que a mayor temperatura, mayor expansión de la placa para quedar debajo del patín y así no se desgasta. A la hora de entrar en boxes lentamente, el calor del derrape baja y el titanio recupera su forma original. La tabla vuelve tan plana como estaba y no hay ninguna sanción al respecto.

La FIA ya se fijó antes de que lo insinuara Fernando Alonso

Incluso la fuente llega más allá y asegura que el delegado técnico de la FIA, Joe Bauer, ordenó revisar los bajos de todos los coches antes de la clasificación y destapó dichos dispositivos, haciendo que los quitasen y provocando a los coches que perdiesen carga aerodinámica. Gracias a dicho mecanismo, que se retomó para la carrera, muchos coches fueron más rápidos en Brasil al ser una superficie más lisa después de que fuese reasfaltado hace pocos días, aumentando así la carga.

Aunque no se espera que actúen de urgencia para el tramo final de la temporada, se espera que sí lo hagan prohibiendo materiales de ese estilo de cara a 2026, a la par que todo lo que beneficie el efecto suelo. Una medida que, aunque llega tarde al perjudicar a Fernando Alonso, supone una buena forma de evitar que el desnivel entre monoplazas sea aún más elevado.