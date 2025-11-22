Ni limón ni bicarbonato: el sencillo truco para limpiar el microondas por dentro sin tener que frotar

¿Sabías que limpiar el microondas puede ser mucho más fácil de lo que imaginas? Olvídate del limón, el bicarbonato o de pasar horas frotando. Existen trucos sencillos y rápidos que te permitirán tener este electrodoméstico impecable sin esfuerzo.

Este método no sólo te ahorrará tiempo, sino que también evitará que te canses limpiando esa suciedad acumulada por los restos de comida. ¿Quieres saber cuál es?

Éste es el truco para limpiar el microondas sin frotar

Existe una técnica para limpiar el microondas que te ahorrará tiempo y esfuerzo. Este truco utiliza el poder del vapor para aflojar la suciedad, permitiéndote limpiar este aparato casi sin frotar. Tan sólo tienes que seguir estos pasos:

Retira el plato giratorio y límpialo: puedes retirar el plato giratorio y lavarlo con agua caliente y detergente. Luego, deja que se seque mientras continúas con el interior. Prepara una solución para limpiar: en un recipiente apto para microondas, mezcla una taza de agua con dos cucharadas de vinagre blanco. El vinagre ayudará a eliminar el mal olor y a potenciar la acción limpiadora del vapor. Calienta la mezcla: coloca el recipiente en el microondas y caliéntalo entre 3 y 5 minutos, dependiendo de la potencia de tu electrodoméstico. Así observarás cómo se genera vapor. Deja reposar: una vez finalizado el tiempo, no abras la puerta del microondas de inmediato. Deja el recipiente dentro durante 5 minutos más para que el vapor siga actuando. Limpia el interior: con cuidado, retira el recipiente del microondas. Utiliza una esponja o un paño suave para limpiar las paredes, el techo y la base del microondas. La suciedad debería salir fácilmente gracias al vapor sin necesidad de frotar.

Este método es efectivo y respetuoso con el medio ambiente al evitar el uso de productos químicos agresivos. Además, es una alternativa económica ya que utiliza ingredientes que probablemente tienes en casa.

Otros métodos para quitar la suciedad del microondas

Mantener el microondas limpio puede ser una tarea tediosa pero existen varios métodos alternativos para dejarlo impecable. Antes de comenzar con la limpieza, asegúrate de desenchufar este aparato y de retirar la bandeja giratoria. Posteriormente, puedes usar una de estas alternativas para el interior:

Agua y jabón: llena un recipiente con agua y añade unas gotas de jabón lavavajillas. Calienta la mezcla en el microondas hasta que se evapore. Luego, retira la suciedad con una bayeta.

llena un recipiente con agua y añade unas gotas de jabón lavavajillas. Calienta la mezcla en el microondas hasta que se evapore. Luego, retira la suciedad con una bayeta. Limón: exprime el jugo de un limón en un recipiente y añade agua. Calienta la mezcla durante 5 minutos y deja reposar 10 minutos. El limón es una excelente solución y deja un aroma agradable.

exprime el jugo de un limón en un recipiente y añade agua. Calienta la mezcla durante 5 minutos y deja reposar 10 minutos. El limón es una excelente solución y deja un aroma agradable. Bicarbonato: crea una pasta con 3 cucharadas de bicarbonato y un poco de agua. Aplícala en las paredes del microondas y deja actuar por 10 minutos. Luego, limpia con una bayeta húmeda.

Una vez que hayas terminado con la limpieza interior, no olvides limpiar el exterior del microondas con una solución de agua y jabón neutro. Usa un estropajo suave para no rayar la superficie y seca con un paño limpio.

Recuerda que es importante limpiar tu microondas regularmente para evitar la proliferación de gérmenes y malos olores. Al seguir estos sencillos pasos, mantendrás este electrodoméstico impecable y listo para usar, sin necesidad de frotar intensamente.