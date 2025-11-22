Horóscopo de hoy para tu signo: cómo te va a ir este sábado, 22 de noviembre

¿Qué nos depara el horóscopo en este 22 de noviembre? La mañana de este sábado llega con una energía que se nota en el ambiente desde muy temprano y no sólo porque iniciamos el fin de semana. Tras la luna nueva del jueves, la Luna está ahora en su fase creciente y permanece buena parte del día en Sagitario, lo que suele traer una mezcla de movimiento interno, impulsos por hacer algo distinto y cierta facilidad para conversar o abrir melones emocionales que antes costaban más. Es un día que arranca ligero, con chispa.

Pero ese tono espontáneo no se mantendrá ya que cambiará al llegar la noche. La Luna se desplaza a Capricornio, y ese tránsito siempre pone un poco más de orden, realismo y límite. No es un bajón, simplemente una forma distinta de sentir el día. Lo que a media tarde parecía improvisado, al final del día se encaja, se organiza o se revisa. Es un sábado que empieza expansivo y termina más práctico. Con este juego lunar, las relaciones pueden mostrar dos ritmos, el trabajo queda lejos pero no del todo apagado y el dinero pide un poco de control para no dejarse llevar por impulsos. Cada signo lo vive a su manera, así que vamos a ver cómo se mueve este 22 de noviembre para cada uno de los signos del horóscopo.

Aries

Aries arranca el sábado con esa energía directa que le caracteriza, amplificada por la Luna en Sagitario. En el amor, ya sea que tenga pareja o esté soltero, le cuesta guardarse lo que siente, algo que hoy puede jugar a su favor porque aclara cosas que estaban flotando desde hace tiempo. En el trabajo aparece una idea en mitad del descanso, aunque no tiene por qué desarrollarla ahora. Y en el dinero, conviene frenar un impulso por la noche, cuando la Luna entre en Capricornio y la mente se vuelva más cauta.

Tauro

Tauro vive un día más calmado, con una sensación de estabilidad que le permite tomarse el sábado a su ritmo. En el amor está más receptivo que otros días, ya sea con su pareja o si surge un encuentro inesperado. En el trabajo, quizá revise algo solo por sentir que deja todo organizado antes de desconectar. Y en las finanzas, es mejor no caer en caprichos rápidos hoy; la tranquilidad económica será lo que más valore.

Géminis

Géminis siente el impulso sagitariano de lleno, y eso le hace moverse más, hablar más y buscar compañía. En el amor, tanto en pareja como si está soltero, la comunicación fluye sin esfuerzo. Cuando la Luna entre en Capricornio por la noche, llega una pequeña reflexión que baja el ritmo. En el trabajo, una idea creativa aparece sin buscarla. En lo económico, toca apretar un poco más o al menos ser consciente de ciertos gastos recientes.

Cáncer

Cáncer vive un sábado con dos tonos muy distintos: la mañana ligera y la noche más seria. En el amor, una conversación sincera despeja algo que venía notando, tanto si está en pareja como si está conociendo a alguien. En el trabajo, evitará todo lo que implique presión. Y en las finanzas, una revisión rápida de algún gasto le dará la tranquilidad que buscaba.

Leo

Leo llega al sábado con ganas de socializar, y esa energía se nota en lo sentimental. En el amor, está cercano y cálido, tanto con su pareja como si está soltero, y la fase creciente favorece pasos importantes sin forzar nada. En el trabajo, prefieres apartar todo, aunque quizá aparezca un recordatorio inevitable. En el dinero, lo mejor es esperar a la noche para tomar decisiones, cuando la cabeza esté más clara.

Virgo

Virgo empieza el día un poco disperso por el tránsito lunar, pero a medida que la Luna se acerque a Capricornio su mente irá ordenando todo. En el amor, Virgo se muestra más espontáneo y menos analítico, algo que acerca a su pareja o facilita una conexión si está soltero. En el trabajo conviene no complicar las cosas con detalles innecesarios. En el dinero, la noche aporta un enfoque práctico muy necesario.

Libra

Libra disfruta de un sábado amable y ligero durante la mañana. En el amor, las cosas funcionan con naturalidad: la pareja se muestra cercana y, si está soltero, alguien podría buscarle para retomar una conversación. En el trabajo, no hay intención de meterse en nada pesado, pero sí espacio para pensar. En las finanzas, la entrada de la Luna en Capricornio le anima a ajustar y a ordenar lo que venía posponiendo.

Escorpio

Escorpio tiene un sábado dividido entre inquietud y estabilidad. En el amor, empieza el día con cierta intensidad emocional, pero hacia la noche llega la claridad necesaria, tanto si está con su pareja como si está conociendo a alguien. En el trabajo es mejor dejar lo complicado para otro día. Y en el dinero, la intuición puede fallar un poco, así que conviene evitar compras impulsivas o aparentes gangas.

Sagitario

Sagitario vive el día con fuerza porque la Luna pasa buena parte del sábado en su signo. En el amor, siente que algo se mueve, ya sea dentro de la pareja o en una conexión nueva si está soltero. En el trabajo aparece de nuevo una idea que llevaba tiempo rondándole. Y en las finanzas, la noche trae un enfoque más práctico para poner freno a algún impulso de gasto.

Capricornio

Capricornio nota el cambio lunar por la noche como si todo encajara de repente. En el amor se muestra más disponible emocionalmente, ya sea para hablar con su pareja o para acercarse a alguien si está soltero. En el trabajo la mente se organiza sin esfuerzo. Y en el dinero, el sábado es ideal para apuntar cambios, ajustar gastos o planificar algo a medio plazo.

Acuario

Acuario vive un sábado social y lleno de movimiento, aunque el final del día pide calma. En el amor, disfruta de conversaciones sinceras en pareja y, si está soltero, puede recibir un mensaje inesperado. En el trabajo evita complicarse pero sí piensa en proyectos futuros. En las finanzas, deja esa apuesta o esa lotería para otro momento.

Piscis

Piscis tiene un sábado sensible pero con los pies en la tierra. En el amor se muestra más abierto, algo que favorece la cercanía en pareja y también si está soltero. En el trabajo vuelve una idea que había dejado aparcada. En las finanzas, la entrada de la Luna en Capricornio le ayuda a ver qué ajustar y qué puede esperar.