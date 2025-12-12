En abril de 2024, Garbiñe Muguruza decidió poner punto y final a su carrera en el tenis después de una etapa dura con las lesiones. Aun así, la hispanovenelozana sigue ligada al deporte que tanto ama desde la otra cara de la moneda. Este jueves anunció que codirigirá, junto al también exdeportista Feliciano López, el Mutua Madrid Open, torneo que celebrará su vigésima cuarta edición el próximo año.

Una noticia que sacó pecho la organización y que supone un reto emocionante para Garbiñe: «Esta estructura bicéfala, inédita en cualquier otro evento de los circuitos ATP y WTA, señala al evento como un referente mundial en materia de innovación, diversidad de liderazgo y visión de futuro», indicó el comunicado oficial. Muguruza asume este cargo junto a López, quien dirige el torneo madrileño desde 2019, cuando tomó el relevo de Manolo Santana, quien falleció dos años después.

«Es un honor enorme. Este torneo siempre ha apostado por la vanguardia y por romper moldes, y me hace especial ilusión formar parte de un proyecto que sigue evolucionando y que no tiene miedo a liderar cambios importantes en nuestro deporte», indicó en declaraciones facilitadas por la organización. La ganadora de las WTA Finals de 2021 indicó que el de Madrid es «uno de los mejores torneos del mundo: por su capacidad organizativa, por lo que ofrece a los jugadores y por la experiencia única que brinda a los aficionados».

«Me ilusiona mucho trabajar en un proyecto que apuesta de verdad por la igualdad entre hombres y mujeres, también en los puestos de decisión, y que sigue marcando el camino para ambos circuitos», aseveró. Según la información brindada por la organización, la decisión de incorporar a Muguruza nació de Gerard Tsobanian, CEO del Mutua Madrid Open, quien quiso «ir un paso más allá con el nuevo modelo de co-dirección, reforzando así la atención, el cuidado y las necesidades de los jugadores de los circuitos ATP y WTA».

«La incorporación de Garbiñe no es un gesto simbólico. Es una convicción y una declaración de principios. Creemos firmemente que el liderazgo del tenis debe construirse desde perspectivas diversas, complementarias y con la misma voz y el mismo peso. Que la experiencia de una campeona de Grand Slam como ella tiene un valor incalculable para un torneo como el nuestro», indicó el directivo.

Garbiñe Muguruza señala el abismo entre sexos en el tenis

Sin embargo, la ex tenista aun sigue creyendo que la diferencia entre hombres y mujeres sigue siendo demasiado grande: «Yo creo que incluso un junior me gana estando en mi número uno. He tenido sparrings, montón y los sparrings. Cada vez que tenía que jugar un set de entrenamiento, yo super enfadada porque decía ‘¿Cómo puede ser que no le gane un set?’ Y no era una persona que se dedica profesionalmente. O sea, es más de sparring, de trabajo y es mucha diferencia al final», expresó en una entrevista en El Partidazo de Cope.

«Fíjate que no es solo la potencia, pero físicamente los músculos y la resistencia que puede tener un hombre también a la hora de jugar un partido. Son muchas cosas, son muchas cosas. He de decir, y tengo dos hermanos y yo siempre ‘te voy a ganar, voy a ganar’ y nunca ha pasado. Una persona que está a mil o sin ranking, yo creo que puede ser muy superior a una mujer que esté top ten, sí», concluyó.