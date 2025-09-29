La ex tenista Garbiñe Muguruza, embarazada de su primer hijo junto al empresario Arthur Borges

La ex tenista Garbiñe Muguruza ha anunciado la que muy probablemente será una de las noticias más especiales de su vida. Y es que a través de su perfil oficial de Instagram, ha compartido un carrusel de fotografías en bañador en las que luce una incipiente tripa de embarazada. «Familia», escribía en el post. Así, la ex deportista ha compartido con sus más de 800.000 seguidores que está esperando a su primer hijo junto a Arthur Borges, su marido.

Como no podía ser de otra manera, la publicación no ha tardado en llenarse de comentarios de enhorabuena tanto por parte de los internautas como de importantes figuras del deporte, entre los que resaltan la campeona de natación sincronizada Ona Carbonell o las tenistas Caroline García o Jessica Bouzas. Sin olvidarnos de la que fuera su entrenadora, Conchita Martínez, o la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka. «Enhorabuena, familia», «Qué maravilla, otro tenista. Felicidades», «Felicidades», «Qué ilusión», «Qué buena noticia», «Enhorabuena, parejaza, que sea un embarazo tranquilo y que nazca sano/a», escribían algunos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GАЯВIÑE МUGUЯUΖΑ (@garbimuguruza)

El embarazo de Garbiñe Muguruza llega casi un año después de su boda con el empresario Arthur Borges. Ambos se dieron el «sí, quiero» el pasado 5 de octubre de 2024 en una ceremonia celebrada en Marbella, donde reunieron a sus amigos y familiares más íntimos. La Costa del Sol es un lugar muy significativo para ellos, ya que fue donde Arthur le pidió matrimonio a Garbiñe. Y es por ello por lo que también escogieron sus paisajes para sellar su amor. No obstante, lo cierto es que son pocos los datos que trascendieron sobre el enlace nupcial. De hecho, es que la identidad del novio se podría decir que por aquel entonces (y en parte ahora también) es prácticamente anónima.

Arthur Borges nació en Canarias, pero se crió en Finlandia, según apuntan varios medios. Fue allí donde se formó como un exitoso ejecutivo vinculado al mundo de la moda, el cual cuenta con un currículum muy extenso y prestigioso, habiendo formado parte de marcas como Hugo Boss o Giorgio Armani. Lo último que se sabe sobre su trayectoria es que es director de la firma Made to Measure de Tom Ford para Norteamérica, pero se desconoce si ha cambiado de puesto recientemente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arthur Borges (@arthurborges)

Conoció a Garbiñe Muguruza en 2021 mientras paseaba por el Central Park. Él la reconoció porque era un gran admirador de su carrera y, desde entonces, nunca más se han separado. De hecho, además de convertirse en marido y mujer, ahora también están a punto de dar otro de los pasos más importantes de su relación: convertirse en padres primerizos.

Por su parte, la reconocida ex tenista dejó las pistas hace más de un año, concretamente en abril de 2024, tras llegar a convertirse en número uno del mundo del tenis femenino, siendo ganadora del Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017, entre otros muchos torneos. Actualmente es directora de las Finales WTA y, a la par, está a punto de dar un giro de 180 grados a su vida dando la bienvenida a su primer hijo.