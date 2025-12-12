5 series españolas basadas en los mejores libros de nuestro país y dónde verlas

Las plataformas de streaming han encontrado un filón en la adaptación de novelas que se han convertido en bestsellers. Os vamos a hablar de 5 series españolas que están basadas en novelas que se han vendido muy bien y que todos sus lectores están deseando ver su adaptación. Esto, aunque no lo parezca es un arma de doble filo, porque si por un lado van a tener seguro usuarios en las plataformas de streaming que van a tener mucho interés en verlas, por otro lado los lectores suelen ser muy exigentes y no les gustan nada los cambios que se puedan realizar en estas adaptaciones. Las 5 series que hemos elegido son El cuco de cristal basada en una novela de Javier Castillo, Los pacientes del doctor García en otra de Almudena Grandes, Patria en la conocida novela de Fernando Aramburu, Fariña en el libro homónimo de Nacho Carretero y La chica de nieve en otra novela de Javier Castillo. Excepto la serie Patria que solo se puede ver en HBO, ahora Max, el resto se pueden ver en la plataforma de streaming Netflix.

El cuco de cristal

Este thriller psicológico se ha convertido en todo un éxito de audiencia recientemente en Netflix. Cuenta la historia de Clara Merlo, una médico residente de primer año que sufre un infarto y se ve obligada a someterse a un trasplante de corazón. Cuando mejora decide trasladarse a un pequeño pueblo para conocer la vida del joven que le donó su corazón. Justamente el día que llega al pueblo desaparece un bebé en un parque público y Clara se da cuenta de que allí se esconden muchos secretos. Esta serie cuenta en su reparto con los actores Catalina Sopelana, Alex García, Itziar Ituño, Iván Massagué, Tomás del Estal y Alfons Nieto, entre otros.

Los pacientes del doctor García

En 2023 se estrenó en La 1 esta serie que es una adaptación de la novela homónima de la escritora Almudena Grandes y que se ha convertido en una de las más vistas de los últimos años. Una serie ambientada durante la Guerra Civil española y su protagonista es un médico republicano, cuyo personaje está inspirado en Norman Bethume, el creador de la primera unidad móvil de transfusión sanguínea. Un médico que intentó salvar muchas vidas durante la contienda. Una serie protagonizada por los actores Javier Rey, Verónica Echegui y Tamar Novas y que está disponible en Netflix y en RTVE Play.

Fariña

La tercera serie que hemos elegido es esta basada en el libro homónimo de Nacho Carretero en la que se cuenta el auge del narcotráfico en Galicia durante los años 80. Esta ficción sigue la vida de los pescadores que pasaron del tráfico de tabaco la cocaína, centrándose en la historia de Sito Miñanco y el clan de los Charlín. Una serie que destaca por sus paisajes gallegos, la ambientación y la interpretación de actores como Javier Rey que borda el papel de Sito Miñanco.

Patria

Otra de las series que sorprendió a los españoles hace unos años es esta que está basada en la novela Patria de Fernando Aramburu. Cuenta la historia de dos familias que eran inseparables y que pasan momentos muy duros durante los atentados del grupo terrorista ETA en el País Vasco. Su relación cambia para siempre después de que Txato, el marido de Bittori y empresario vasco, empiece a recibir amenazas y sea asesinado en la puerta de su casa. A partir de ese día, la vida de su mujer Bittori y sus hijos y su relación con sus vecinos cambia para siempre. Esta se estrenó en 2020 en 22 países simultáneamente incluyendo a España, Latinoamérica y Estados Unidos. En el reparto están los actores Elena Irureta, Ane Gabarain, José Ramón Soroiz, Mikel Laskurain, Loreto Mauleón y Susana Abaitua, entre otros.

La chica de nieve

Por último, otra de las series españolas es esta que adapta otra novela del escritor Javier Castillo. Se estrenó en enero de 2023 y se ha convertido en una de las más vistas en Netflix. La serie La chica de nieve comienza en Málaga en plena Cabalgata de Reyes de 2010, aunque la novela estaba ambientada en Estados Unidos. Todo cambia para la familia Martín cuando su hija Amaya desaparece entre la multitud. Miren, una periodista en prácticas, decide comenzar una investigación paralela a la de la inspectora Belén Millán en la que recordará aspectos de su pasado que deseaba olvidar. Miren decide encontrar a la niña con la ayuda de un colega periodista. En el reparto de esta serie están los actores Milena Smit, José Coronado, Tristán Ulloa, Loreto Mauleón, Julián Villagrán y Cecilia Freire, entre otros.