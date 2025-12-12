¿Cuánto nos ha costado esta broma? La revista italiana ‘L’Espresso’ nombra a Sánchez «persona del año»

El presidente del Gobierno español Pedro Sánchez ha sido elegido Persona del Año por la revista italiana L’Espresso, de línea editorial de izquierdas, en pleno escándalo de la trama PSOE y con los dos últimos secretarios de Organización de su partido habiendo pisado la cárcel por casos de corrupción que están en manos de la justicia. El Gobierno no ha aclarado si se trata de un premio de pago y por cuánto dinero se habría remunerado al semanal italiano en tal caso, pero sí es cierto que tanto el presidente como la plana mayor de los principales ministros socialistas han salido a celebrar con efusividad esta distinción al líder compartiendo en las redes la portada.

La revista italiana L’Espresso siempre edita un número especial a finales de año en el que distinguen al que para su cúpula editorial merece este reconocimiento, pero llama la atención el cambio de rumbo que le han dado en esta ocasión a la línea que venía manteniendo. Tradicionalmente, optaba por fijarse en personas con historias humanas detrás. A saber: el pasado año 2024, reconocieron a Ivana, una niña libanesa de 2 años que sufrió quemaduras en su cuerpo por un bombardeo israelí; en 2023 premiaron a Elena Cecchettin, una activista cuya hermana fue asesinada por su ex novio; en 2022, a Lorenzo Parelli, un joven al que pusieron como ejemplo de la precariedad en la juventud y al que, en su último día de prácticas, una viga le aplastó.

Cambio de tercio en este 2025: en su momento más oscuro, Pedro Sánchez recibe el reconocimiento eminentemente político por parte de este semanario italiano de izquierdas. Lo más llamativo: en el perfil que traza del presidente socialista, L’Espresso obvia por completo cualquier relación con la corrupción. No se mencionan las imputaciones de su mujer, Begoña Gómez, ni de su hermano, David Sánchez, ni la trama PSOE, que ha hecho que sus dos anteriores secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos hayan pasado por la cárcel, así como quien fuera hombre de confianza, Koldo García, que fueron, además las tres personas que acompañaron a Sánchez en su aventura por hacerse con el control total del partido.

L’Espresso elogia de Sánchez, sin embargo, que «es un líder capaz, referente de otra política», y que «rechazó los ultimátums de Trump sobre el gasto militar, lideró una batalla contra las grandes tecnológicas, defendió los derechos civiles, expandió los flujos migratorios regulares, apostó por la transición energética y denunció la hipocresía de Occidente ante el genocidio en Gaza».

Argumenta el editorial de la revista el premio en que «cada diciembre, al elegir a la Persona del Año, no pretendemos homenajear a los exitosos ni a los icónicos, sino a quienes han logrado transmitir un mensaje claro, una señal. Este año, la señal proviene de Madrid y lleva el nombre de Pedro Sánchez».

A falta de aclarar cuánto le ha costado al erario público este reconocimiento internacional, los ministros se han apresurado a difundir su euforia. «Debería ser un orgullo», asegura Óscar Puente; «este Gobierno merece mucho la pena», sostiene Óscar López; «mientras algunos se empeñan en desgastar y hundir al Gobierno más progresista, los hechos siguen hablando», celebra Pilar Alegría; «la labor del Gobierno de España y de Pedro Sánchez es elogiada internacionalmente, esta es la realidad», subraya Félix Bolaños. Una auténtica reacción coordinada ante este oportuno premio a su jefe.