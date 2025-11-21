Estos son los 7 imputados del entorno de Sánchez que esperan sentencia tras la condena al fiscal general

El cerco judicial se estrecha cada vez más sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras la condena del Tribunal Supremo (TS) al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, son 7 las personas de su entorno que aún están siendo investigadas por delitos de corrupción. Entre ellos su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

El jefe del Ministerio Fiscal, acusado por la filtración de los correos privados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido el primero de una larga lista de imputados cercanos a Sánchez a los que acecha una condena.

Tras meses de investigación y después de dos semanas de un juicio que concluía el pasado día 13 de noviembre, el Supremo ha condenado a García Ortiz a una multa de 7.200 euros y dos años de inhabilitación; también al pago de otros 10.000 euros al empresario Alberto González Amador. Con todo, al haber resultado finalmente condenado, tendrá que acarrear también con las costas del juicio que incluye el coste de la acusación particular.

Santos Cerdán

El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha puesto en libertad este miércoles al que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras haber permanecido casi cinco meses en la prisión de Soto del Real (Madrid). Una de las razones del magistrado para proceder ahora a esta medida provisional es que ha acreditado que está «seriamente mitigado» el riesgo de que pueda destruir pruebas pertinentes para el caso.

«Súper Santos Cerdán», como era recibido el ex dirigente socialista entre los suyos, era enviado a prisión el pasado día 30 de junio acusado de varios delitos relacionados con la pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. También por haber realizado amaños de contratos de obras públicas. En concreto, con la empresa Servinabar, de la cual habría recibido hasta 6,7 millones de euros.

Según un último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el que fuera mano derecha de Sánchez en el PSOE y su mujer, Paqui, hacían uso de las tarjetas de esta última empresa implicada en la trama para sus gastos particulares, como abundantes y caras compras en El Corte Inglés.

José Luis Ábalos

La Guardia Civil, en numerosos informes, ha puesto el foco sobre el que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. El juez de la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, le investiga por la comisión de varios delitos relacionados por pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Incluyendo el pago de un piso de lujo para su ex pareja, Jéssica Rodríguez,y enchufes de mujeres prostituidas en empresas públicas.

La UCO sospecha que pudo haber llegado a cobrar comisiones ilegales de la trama Koldo por haber facilitado contratos públicos a empresas a cambio de beneficios personales. Según le juez instructor del caso, existen «indicios fundados y serios» para condenarle por su participación en la organización criminal que, supuestamente, se habría lucrado gracias a la venta de mascarillas a la administración pública durante la pandemia.

Koldo García

Koldo García, ex asesor de Ábalos, está imputado por un delito de corrupción relacionado con el cobro ilegal de comisiones en la adjudicación de contratos relacionados con la compra de material sanitario durante la crisis sanitaria del Covid-19.

Él fue detenido en el mes de febrero precisamente por su implicación en la trama que ha recibido popularmente su nombre. Más tarde, fue puesto en libertad bajo fuertes medidas cautelares.

Koldo García, cuyo hermano Joseba también ha sido salpicado por el caso, ha sido hombre de máxima confianza del ex ministro Ábalos en el PSOE y fuera de él. Hasta que Ábalos fue destituido como ministro en el año 2021, Koldo García trabajó como su estrecho asesor en el Ministerio de Transportes, además de ser su chófer y su hombre para todo.

Begoña Gómez

Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, ha sido imputada por la presunta comisión de cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. El juez que instruye este caso, Juan Carlos Peinado, se centra en el papel de la mujer del presidente como directora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. También en sus vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés quien, gracias a su relación de amistad, habría recibido contratos públicos financiados con fondos europeos a través del ente público estatal Red.es.

El juez Peinado ha alegado que la esposa del presidente, sin ser licenciada, pudo haber influido en la obtención de contratos para Barrabés tras haberle ayudado a tener reuniones en el Palacio de La Moncloa con figuras como el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, también imputado. Además, se investiga una posible apropiación indebida de software universitario que, siendo propiedad del ente público, puso a su nombre.

David Sánchez

David Sánchez, cuyo nombre artístico es David Azagra, es el único hermano del presidente del Gobierno. Hace apenas dos semanas, la Audiencia Provincial de Badajoz dictó la apertura de juicio oral contra él. Está siendo investigado en un juzgado de Badajoz por la comisión de presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

La investigación, que cerca aún más al PSOE en el mapa de la corrupción, se centra en su contratación como responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, un puesto para el que se cuestiona su cualificación y el proceso de selección.

El «hermanísimo» –según se llegaron a referir a él en la propia Diputación–, que no ha quedado acreditado que acudiera a su despacho en la institución pública trabajar –en declaraciones ante la juez que le investiga, Beatriz Biedma, no pudo aclarar dónde se encontraba físicamente la oficina–, dijo que residía en Portugal para así no tener que rendir cuentas ante la Hacienda española. Hace unos meses se hizo público que estuvo viviendo en la residencia presidencial de La Moncloa.

Miguel Ángel García Gallardo

Por los mismos delitos que al hermano del presidente del Gobierno está procesado Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE en Extremadura y candidato a la presidencia de la región, que cuando fue colocado el hermano de Sánchez era presidente de la Diputación de Badajoz. Además, a García Gallardo se le imputa también un delito de «fraude de ley» por su aforamiento exprés en la Asamblea regional para no tener que ser procesado. El PSOE provocó la dimisión de hasta cinco compañeros del parido que iban por delante de él en las listas, para así garantizarle a Gallardo escaño en la Cámara autonómica.

‘Tito Berni’

Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, fue diputado del PSOE hasta el año 2023. Una investigación de la Guardia Civil le ha colocado en el centro de una red que se dedicaba a ofrecer ventajas en contrataciones públicas a empresarios de Canarias a cambio de sobornos que recibía en puticlubs.

Al estallar el caso y constatarse el cobro de mordidas y pagos en especie, renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados. El caso, que se sigue investigando a día de hoy, ha salpicado a más políticos del PSOE, lo que ha llevado al refuerzo de las acusaciones de corrupción en el seno del PSOE.

La Justicia llegó a mostrar evidencias como chats de WhatsApp y fotos de los implicados en fiestas en prostíbulos, con alcohol y cocaína. OKDIARIO informó de que incluso se llegaba a cobrar por prostituta «100 euros la hora, más gasolina», según un informe sobre el análisis del teléfono del conocido como Mediador en la trama, Antonio Navarro Tacoronte.