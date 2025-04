La escort Jésica pidió un hotel de 5 estrellas para pasar la noche con Ábalos tras su primer día en Ineco

Koldo García, el que era asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento, gestionó la reserva de un hotel de cinco estrellas en Barcelona para que el ex secretario de Organización del PSOE y Jésica Rodríguez pasaran la noche juntos tras el primer día de la escort en la empresa pública Ineco, donde había sido enchufada por medio del administrador ferroviario Adif.

Así se desprende de las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación del caso Koldo, a las que ha tenido acceso OKDIARIO. En concreto, fue el 28 de febrero de 2019, a la vista del viaje institucional que el entonces ministro Ábalos iba a realizar a Barcelona, cuando Jésica Rodríguez pidió a Koldo que reservara el hotel Primero Primera de la Ciudad Condal para poder estar a solas con el número dos del PSOE de Pedro Sánchez en ese momento.

«Dime qué hotel quieres», escribió Koldo a la escort el 28 de febrero de 2019 mediante un mensaje de WhatsApp. El asesor le dio primero como opción el «hotel NH Sants Barcelona 123 €», de cuatro estrellas. Sin embargo, no convenció a la joven este alojamiento y contestó a Koldo: «Ahora te digo los que he mirado». Acto seguido, le mandó dos pantallazos de Internet, uno con el nombre de Gallery Hotel, un cuatro estrellas superior de 145 euros la noche, y otro que hacía referencia al lujoso The One Barcelona GL, de cinco estrellas y 230 euros la noche.

Pero no conforme, Jésica volvió a enviar a Koldo otros dos posibles alojamientos: el H10 Madison, de cuatro estrellas superior, y el Apartahotel Arai, también de cuatro estrellas superior. Sobre este último, la escort dijo: «Este me encanta y sé que a Jose le gustaría mucho, pero pone que es un apartahotel». «Bueno pero se coge igual», le respondió Koldo.

«Este me encanta y sé que a Jose le gustaría mucho, pero pone que es un apartahotel», le dijo Jésica a Koldo el 28 de febrero de 2019.

No obstante, todavía mandaría Jésica una quinta referencia, la del hotel Primero Primera, de cinco estrellas, con precio de 170,90 euros la noche (210, 42 euros, sin descuento). «A ver, el que más me gusta es este último que te he enviado. Pero esa habitación no sé cuál es… Porque tiene terraza. Es amplio y cálida (sic). Pero no sé esa foto a qué habitación pertenece», escribió la estudiante de Odontología a Koldo. «Lo miro y te digo», le replicó el asistente del ministro.

Koldo: «Lo voy a coger»

Casi dos horas después, en torno al mediodía, ambos volvieron a retomar la conversación vía WhastApp. «¿El hotel que te dije está bien, no?», preguntó Jésica a Koldo. «Parece que sí», contestó este. «No está en el centro», apuntó ella. «Lo voy a coger», indicó él. «Es más discreto. Okis (sic)», escribió Jésica.

Fue precisamente aquel mismo 28 de febrero, por la tarde, cuando Jésica Rodríguez acudió a una entrevista a Ineco acompañada del propio Koldo García y salió contratada. Mientras la entrevista llegaba a su fin, la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que estaba en contacto con Koldo vía WhatsApp, le preguntó: «¿Ya?». Y el asistente del ministro señaló: «Aclarando algún detalle. Pero sí». En su informe, la UCO de la Guardia Civil pone de relieve que Koldo dijera a la presidenta de Adif que estuviera «tranquila» porque el ministro la iba a llamar sobre este asunto.

Habitación que Jésica pidió reservar a Koldo en un hotel de 5 estrellas de Barcelona.

Días antes, pero en aquella misma semana, mientras hablaban de la entrevista amañada en Ineco, y otras gestiones relacionadas con el enchufe, Jésica y Koldo concertaron que la joven se desplazaría de Madrid para Barcelona y pasaría la noche del viernes 1 de marzo con el ministro, regresando el sábado 2 de marzo.

Aquel 1 de marzo, Ábalos se desplazó a Barcelona y presidió por la tarde el acto de presentación de la nueva denominación del Aeropuerto Josep Tarradellas-Barcelona-El Prat, en la T-2 B, en memoria del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Josep Tarradellas, con motivo del 30 aniversario de su fallecimiento y en cumplimiento de una orden ministerial.

Por su parte, Jésica empezó su relación laboral con Ineco ese mismo viernes 1 de marzo, según consta en el contrato obrante en el sumario. Es decir, el mismo día para el que Koldo gestionó la reserva en un hotel de Barcelona.

Contrato prorrogado

La vinculación de la escort con Ineco se prolongó inicialmente hasta el 29 del febrero de 2020. Luego, la prórroga del contrato hizo que se extendiera desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero del 2021. En todo este tiempo, la remuneración mensual quedó fijada en 18.100 euros brutos. Tras salir de aquí, la joven fue luego enchufada otro medio año en Tragsatec, otra empresa pública dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, tanto en su declaración el pasado febrero ante el juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, como en las conversaciones intervenidas a la trama, Jésica Rodríguez confesó que cobraba sin cumplir con sus obligaciones laborales.