Pedro Sánchez exigió públicamente el perdón para el ahora condenado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado 19 de diciembre de 2024, cuando aún estaba imputado por el delito de revelación de secretos contra Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso. «¿Quién va a pedir disculpas al fiscal general del Estado, quién lo va a hacer?», preguntó el presidente del Gobierno después de que saliera a la luz un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en el que se indicaba que no se habían encontrado mensajes en el móvil de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 porque estaban borrados.

La intervención de Sánchez se produjo en una comparecencia ante los medios en Bruselas tras participar en el Consejo Europeo que se celebró aquella semana. «Horas y horas de tertulias, ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores diciendo que el fiscal general tenía que dimitir y resulta que hoy en el informe de la Guardia Civil se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general», contaba Sánchez.

Aquellas palabras del presidente del Gobierno no se quedaron ahí, sino que afirmó que los que cargaban en aquel entonces contra el condenado García Ortiz eran los que estaban del «lado del bulo».

2 años de inhabilitación

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado este jueves a dos años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz, por filtrar el correo contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La condena por este delito de revelación de datos reservados ha sido dictada por una mayoría aplastante de los miembros del tribunal: cinco votos a favor y dos en contra.

Además de la inhabilitación, el Supremo le ha impuesto que indemnice a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, con 10.000 euros por los daños morales ocasionados. Asimismo, tendrá que pagar una multa de 7.300 euros. Al ser condenado, también tendrá que cargar con las costas del juicio, incluyendo las de la acusación particular.

El sentido del fallo ha sido anunciado este jueves al filo de las dos de la tarde y ya ha sido comunicado al condenado. La sentencia está todavía pendiente de redacción y surtirá efectos a partir de su notificación. La resolución contará con dos votos particulares discrepantes de las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García.