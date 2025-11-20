La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves en el pleno de la Asamblea madrileña que la Guerra Civil fue consecuencia del «muro entre españoles» que se levantó antes con el objetivo de «acabar con el otro» y que primero hay que «condenar» la antesala. «Si vamos a matarnos entre nosotros vamos a retrotraernos, vamos a volver a los peores años de nuestra historia», ha apuntado la jefa del Ejecutivo regional.

«Yo nací en 1978, nací en democracia y aprendí de aquellos españoles, padres y abuelos, que no querían ni una España ni la otra, que pertenecían a esa inmensa mayoría de españoles que nunca quisieron la Guerra Civil, que nuncia vivieron de la Guerra Civil», ha respondido Ayuso en la sesión de control al Gobierno madrileño, tras una pregunta de la diputada de Más Madrid, Manuela Bergerot. «Y es más, que hoy temen, padres y especialmente abuelos, que volvamos a los males del guerracivilismo», ha añadido.

A continuación, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha subrayado que «para condenar la Guerra Civil, primero hay que condenar la antesala, y la antesala de la Guerra Civil es levantar un muro entre españoles para que haya que acabar con el otro». Ayuso, en su turno de intervención, ha señalado también a los que no abogan por «debatir ideas» y optan por «aniquilar al otro».

«Si vamos a matarnos entre nosotros vamos a retrotraernos, vamos a volver a los peores años de nuestra historia, a los episodios más negros y por eso yo siempre apelo a esa inmensa mayoría de españoles que ni entonces ni ahora queremos ir a los bandos guerracivilistas. Por tanto no nos van a encontrar en ello», ha dejado claro.

Bergerot, quien ha arrancado su discurso celebrando los 50 años de la muerte de Francisco Franco, ha reclamado a Ayuso que condene la dictadura franquista, deslizando que tiene «envidia» del dictador. Ante ello, se ha encontrado con la respuesta de la presidenta madrileña ensalzando la democracia.

Ayuso y la huelga

Isabel Díaz Ayuso ha censurado también este jueves que los partidos de izquierda y los sindicatos «políticos» se «callen» ante la huelga de médicos en España y los despidos en Telefónica.

En la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, la dirigente regional ha asegurado que no hay más huelgas en España porque los sindicatos son «políticos» y le «pertenecen» al Gobierno. «Va a haber una huelga en Telefónica que era el buque insignia de la empresa madrileña, un despido de 6.000 trabajadores y callados como puertas; y Radio Televisión Española, los de los viernes negros, que está siendo totalmente privatizada por los negocios de productoras, calladísimos como puertas», ha reprochado.

Además, Díaz Ayuso ha subrayado que la tasa de pobreza en España «se ha multiplicado», mientras la clase media española «ni siquiera trabajando puede llegar a fin de mes», pese a que Más Madrid está esperando «a que llegue un gobierno del Partido Popular para ponerle las manifestaciones de sus sindicatos».