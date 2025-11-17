Ayuso llama «dictador» a Sánchez por obligarle a hacer una lista de médicos objetores al aborto
El Gobierno de Sánchez solicitará a la Abogacía del Estado un recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «dictador» por obligarle a confeccionar una lista de médicos objetores al aborto. Ayuso, además, ha recordado al Ejecutivo central que el PSOE de Castilla-La Mancha, que gobierna en esa región «derivó a Madrid 2.000 abortos» en 2024.
En la mañana del lunes, Sánchez ha publicado un mensaje a través de las redes sociales, en el que señala que el Gobierno «solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Madrid» debido a que «la Comunidad de Madrid deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas».
El presidente del Gobierno se ha jactado de defender «los derechos de las madrileñas en los tribunales» y ha atacado a Ayuso asegurando que ha convertido un «derecho esencial» en negocio».
Ante esta publicación, Díaz Ayuso ha utilizado también una red social, X, para responder. «Defendemos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia», ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, para deslizar, en respuesta a Pedro Sánchez, que «sólo un dictador» puede «obligar a hacer lo que no quieren hacer» a los médicos objetores. «Y el PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado», ha recordado, en el mismo mensaje.
Desde el Ejecutivo central transmiten que el Gobierno de la Comunidad de Madrid «se ha negado reiteradamente a crear el registro confidencial de objetores de conciencia previsto en la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo». En la misma nota, dicen que el acuerdo es «de obligado cumplimiento y, por tanto, exigible ante los tribunales».
Ayuso defiende a los médicos
Isabel Díaz Ayuso, además de en las redes sociales, también se pronunció en la Asamblea de Madrid al respecto y confirmó su negativa a realizar una lista de médicos objetores al aborto, tal y como le exige el Gobierno de Sánchez. «No vamos a señalar a nadie», afirmó la jefa del Ejecutivo regional, añadiendo entonces que no iba a hacer «una lista de médicos nunca».
«No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid», completó entonces Díaz Ayuso, quien este lunes ha vuelto a destacar la defensa de su Gobierno al «derecho de los profesionales a la objeción de conciencia».