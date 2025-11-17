Ayuso llama «dictador» a Sánchez por obligarle a hacer una lista de médicos objetores al aborto

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «dictador» por obligarle a confeccionar una lista de médicos objetores al aborto. Ayuso, además, ha recordado al Ejecutivo central que el PSOE de Castilla-La Mancha, que gobierna en esa región «derivó a Madrid 2.000 abortos» en 2024.

En la mañana del lunes, Sánchez ha publicado un mensaje a través de las redes sociales, en el que señala que el Gobierno «solicitará a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Madrid» debido a que «la Comunidad de Madrid deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas».

El presidente del Gobierno se ha jactado de defender «los derechos de las madrileñas en los tribunales» y ha atacado a Ayuso asegurando que ha convertido un «derecho esencial» en negocio».

Ante esta publicación, Díaz Ayuso ha utilizado también una red social, X, para responder. «Defendemos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia», ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, para deslizar, en respuesta a Pedro Sánchez, que «sólo un dictador» puede «obligar a hacer lo que no quieren hacer» a los médicos objetores. «Y el PSOE de Castilla-La Mancha derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado», ha recordado, en el mismo mensaje.

Desde el Ejecutivo central transmiten que el Gobierno de la Comunidad de Madrid «se ha negado reiteradamente a crear el registro confidencial de objetores de conciencia previsto en la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo». En la misma nota, dicen que el acuerdo es «de obligado cumplimiento y, por tanto, exigible ante los tribunales».

Ayuso defiende a los médicos

Isabel Díaz Ayuso, además de en las redes sociales, también se pronunció en la Asamblea de Madrid al respecto y confirmó su negativa a realizar una lista de médicos objetores al aborto, tal y como le exige el Gobierno de Sánchez. «No vamos a señalar a nadie», afirmó la jefa del Ejecutivo regional, añadiendo entonces que no iba a hacer «una lista de médicos nunca».

«No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid», completó entonces Díaz Ayuso, quien este lunes ha vuelto a destacar la defensa de su Gobierno al «derecho de los profesionales a la objeción de conciencia».