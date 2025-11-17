El servicio de montaña de la Guardia Civil (GREM) ha rescatado a 20 niños y tres monitores que se hallaban realizando una ruta en la sierra de Madrid durante la mañana del sábado. Un aviso de Cruz Roja puso en alerta a los guardias que rescataron a los menores de entre 12 y 14 en la Bola del Mundo, allí debido a las condiciones climatológicas, con lluvia, frío e incluso nieve, se encontraban todos mojados y con inicio de hipotermia.

La Comandancia de la Guardia Civil en Madrid ha comunicado este lunes que, alrededor de las 11:30 horas del sábado, recibieron una alerta de Cruz Roja. En el aviso se solicitaba un rescate para un grupo compuesto por veinte niños y tres monitores, que se encontraban realizando una ruta en la Bola del Mundo, estaban empapados y comenzaban a mostrar signos de hipotermia debido a las adversas condiciones meteorológicas.

Ante esta situación, los efectivos del GREM se desplazaron rápidamente hasta el lugar y procedieron al rescate de los niños y del resto de afectados, trasladándolos a las instalaciones de Cruz Roja para que recibieran atención médica.

Rescates de otros 7 excursionistas

Sólo han pasado dos semanas desde que el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREM) de la Guardia Civil, tuvo que llevar a cabo el rescate de siete excursionistas en tres intervenciones distintas.

En dos de los casos, los excursionistas se perdieron en la montaña debido al cambio brusco de tiempo que se originó en esos días. En el tercer rescate, un grupo de excursionistas fue evacuado, tras fracturarse un tobillo el guía durante un accidente, lo que motivo la intervención de un helicóptero de la Guardia Civil para llevar a cabo la evacuación.

La mayor parte de los accidentes que tienen lugar en la montaña están causados por la falta de planificación y la ausencia de equipamiento adecuado.