El aviso de un veterinario a los dueños de gatos: si hace este ruido ve corriendo al médico

Quienes conviven con un gato saben que estos animales, pese a su fama de independientes y autosuficientes, requieren de una observación constante. Desde su forma de caminar hasta la manera en la que se acicalan, pasando por los sonidos que emiten, todos esos detalles aportan información valiosa sobre su bienestar. Sin embargo, no siempre es fácil interpretar las señales de alerta que indican un posible problema de salud, especialmente porque son expertos en ocultar síntomas de enfermedad.

En este contexto, el veterinario y divulgador Juanjo, conocido en redes por su labor educativa, ha publicado un vídeo en el que advierte sobre un sonido muy característico que muchos dueños interpretan como un intento de expulsar una bola de pelo, pero que en muchos casos no tiene nada que ver con eso.

El ruido de los gatos que oculta un problema respiratorio

Los vídeos compartidos por Juanjo muestran a gatos emitiendo un ruido que parece indicar que están tratando de expulsar una bola de pelo: un movimiento del cuerpo hacia adelante, un sonido gutural breve y repetitivo, y una postura que parece asociada al esfuerzo. Sin embargo, en muchísimos casos estos ruidos están relacionados con problemas respiratorios que requieren atención veterinaria. Enfermedades como la bronquitis crónica o el asma felina pueden manifestarse mediante tos, arcadas suaves o episodios que se parecen mucho a un atisbo de vómito… pero que no tienen nada que ver con el aparato digestivo.

Los ruidos respiratorios pueden deberse a múltiples causas, entre ellas:

Inflamación de las vías respiratorias.

Alergias ambientales.

Irritantes domésticos (polvo, aerosoles, perfumes, humo).

Procesos crónicos como la bronquitis felina.

Episodios relacionados con asma felina.

Infecciones respiratorias.

Aprender a diferenciar entre un episodio aislado y un síntoma recurrente es esencial. Según explica:

Si el ruido se repite, especialmente en un corto periodo de tiempo, es una señal para consultar.

Si el sonido va acompañado de respiración entrecortada, esfuerzo o postura inusual, la consulta debe hacerse cuanto antes.

Si el dueño percibe cambios en el comportamiento, entonces hay que acudir a consulta.

Bronquitis felina

La bronquitis felina es una inflamación de los bronquios que afecta al sistema respiratorio de los gatos y que puede presentarse de forma aguda o crónica.

Uno de los síntomas más característicos es la tos persistente, que se presenta como un sonido seco o repetitivo que muchos dueños no identifican como tos porque los gatos no suelen toser de la misma manera que los perros. También pueden aparecer episodios de respiración más rápida, sonidos similares a silbidos al respirar, arcadas que no terminan en vómito y fatiga.

El diagnóstico puede incluir exploración clínica, radiografías o pruebas complementarias. Aunque cada caso es diferente, el objetivo del tratamiento suele ser reducir la inflamación y mejorar la capacidad respiratoria.

Los gatos no pueden decirnos con palabras cuando algo les duele o les incomoda. Sin embargo, pueden comunicarse con nosotros de muchas manera distintas: con su postura, su comportamiento y, por supuesto, con los sonidos que emiten. Un ruido que parece simple o trivial puede ser, en realidad, un aviso de que algo no va bien. El mensaje de Juanjo («reconocerlo a tiempo puede significar años de calidad de vida extra para tu compañero») no es exagerado: es un recordatorio de que la observación y la atención son parte esencial del cuidado responsable de nuestras mascotas.