La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este viernes los despachos del presidente de Correos, Pedro Saura, y ha solicitado información sobre diversos contratos de la empresa pública, entre ellos con la china Huawei y con el Grupo Barrabés, del socio de Begoña Gómez en la Universidad Complutense y también imputado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Según fuentes conocedoras de la situación, los agentes de la UCO han registrado el despacho de Saura y también de la directora de Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera Hervás, quien sucedió en el cargo a Leire Díez, la fontanera del PSOE.

En el transcurso de esos registros, la unidad especializada en delitos económicos ha solicitado información sobre diferentes contratos procedentes de la época que presidía Correos Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y amigo íntimo del presidente del Gobierno.

Como ha adelantado OKDIARIO, entre esos contratos se encuentran adquisición por parte de Correos del 51% de Rangel Expresso, la división de paquetería de la empresa portuguesa Rangel, por 11 millones de euros en abril de 2019, y el firmado con Sortis, una empresa de consultoría tecnológica por dos millones de euros. Su propietario, Israel Pilar, tiene lazos con Panamá y está en la órbita de la trama Koldo de presuntas comisiones, corrupción y adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante la pandemia.

Asimismo, la UCO ha pedido información sobre los contratos de Correos con la polémica empresa chica de telecomunicaciones Huawei y con las del Grupo Barrabés. Como informó este periódico, Pedro Sánchez ha duplicado los permisos de seguridad con Huawei pese a estar señalada por EEUU y la Unión Europea por su vinculación con el régimen chino.

Otro contrato sobre el que está investigando la UCO es el de la empresa de paquetería con las empresas de Juan Carlos Barrabés, el socio de la mujer de Sánchez en la Universidad Complutense, quien recibió cartas de recomendación de Begoña Gómez para conseguir diversas adjudicaciones del Estado y de empresas públicas.

Contrato con Ávoris

Finalmente, las fuentes citadas aseguran que la unidad de la Guardia Civil también ha pedido información sobre el contrato del proyecto Correos Cargo a la aerolínea Iberojet, propiedad de Ávoris Corporación -la empresa entonces conjunta de Globalia (matriz de Air Europa) y Barceló-, concedido justo después del rescate de la aerolínea de la familia Hidalgo por 475 millones.

Serrano, conocido por ser el gran amigo íntimo de Pedro Sánchez y su antiguo jefe de gabinete en el PSOE, dirigió la empresa pública postal entre 2018 y diciembre de 2023, periodo en el que acumuló pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros.

La investigación se ha desencadenado tras las detenciones este miércoles de la ex militante del PSOE Leire Díez y del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Ambos pasarán en las próximas horas a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, que dirige la causa bajo secreto de sumario.

Aparte de Correos, los agentes del Instituto Armado han registrado este viernes varios organismos dependientes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transición Ecológica, con el objetivo de recopilar documentación sobre adjudicación de contratos bajo sospecha de estar amañados por la trama del PSOE.