La empresa pública de autopistas de peaje, Seittsa, donde ejerce desde enero como director general Juan Manuel Serrano, el ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez que fue cesado como presidente de Correos tras sumar pérdidas de 700 millones en cuatro años, mantiene a 31 empleados de la autopista de circunvalación de Alicante en un ERTE total desde el 6 de agosto. Además, acaba de ampliarlo hasta el 15 de febrero de 2025.

El motivo es que el Gobierno ha decidido levantar las barreras de esta autopista para tratar de desviar tráfico de la A70 de Murcia para reducir los siniestros de esta última. Durante las negociaciones con la plantilla, la empresa ha negado cualquier solución a los trabajadores para salir de esta situación, ya que están consumiendo su periodo de prestación del paro, aunque entre el SEPE y la empresa les abonan el 100% del salario -descontadas las pagas extra-.

«Estamos atados de pies y manos. Si nos vamos a trabajar a otro sitio para no consumir nuestro periodo de paro, nos quedamos sin la indemnización después de 15 años trabajando aquí. Y si nos quedamos estamos consumiendo nuestro paro y cuando acabe el ERTE en febrero lo más seguro es que acabemos en un ERE y ya la prestación sea menor», explican a este diario afectados de la empresa.

La situación se remonta al 16 de julio, cuando la empresa pública decidió poner en marcha la prueba de dejar circular gratis por la autopista para descongestionar la A70 de Murcia. La empresa pública que dirige Serrano, el amigo de Sánchez que presidió Correos, decidió pagar el sueldo de todos los trabajadores -licencia de retribución- hasta el 5 de agosto. A partir de ahí, desde el 6 de agosto, los empleados están en un ERTE total.

Ahora no es sólo que no están cobrando el 100% de su salario porque no están contadas las pagas extras en lo que la empresa les abona -70% el SEPE y 30% la empresa de su salario bruto mensual-, además los trabajadores denuncian que no se les ha concedido ninguna opción para salir de esta situación y no consumir su periodo de paro. Ahora, peor aún, tras ampliar la empresa el ERTE hasta el 15 de febrero.

Los trabajadores han solicitado en las negociaciones que se aplique de nuevo la licencia de retribución durante el ERTE y puedan cobrar el 100% de su salario sin consumir paro durante los 4 meses de la ampliación del ERTE, algo a lo que la empresa pública se ha negado alegando que no se lo permite la ley al ser una empresa pública.

También se ha negado la empresa a recolocar a los empleados en otros puestos dentro de la empresa, algo que también ha sido rechazado por la compañía aduciendo que se necesitaría darles formación para esos otros puestos de trabajo dentro de la empresa. Con este mismo argumento la empresa ha rechazado meter en el nuevo ERTE a los empleados que no estuvieron en el anterior, desde el 6 de agosto.

Lo único que ha ofrecido la empresa es que los trabajadores que quieran se trasladen a otros peajes fuera de Alicante, pero sin ninguna ayuda por parte de la empresa para pagar una vivienda en esas ciudades de traslado.

En la primera negociación del ERTE con los sindicatos, el 5 de agosto, estuvo como máximo representante de la empresa pública el propio Serrano, y él firma en nombre de Seittsa el acuerdo con los sindicatos de octubre que amplía el ERTE hasta el 15 de febrero de 2025.