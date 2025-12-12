Un empresario con negocios en Venezuela, sexto detenido por las tramas socialistas ‘Leire’ y ‘Plus Ultra’

Julio Martínez Martínez, un empresario español con lazos en Venezuela y Plus Ultra, es el sexto detenido en las operaciones abiertas en marcha ligadas al PSOE.

El empresario se suma así a la lista de detenidos por presunto blanqueo en la aerolínea Plus Ultra, entre los que están también el presidente de la compañía Julio Martínez —con quien comparte nombre y primer apellido— y el CEO Roberto Roselli.

Tal y como ha podido saber en primicia OKDIARIO, al empresario se le imputan los presuntos delitos de fraude fiscal, organización criminal y apropiación indebida.

Martínez es una persona ajena a Plus Ultra, no está contratado por la compañía. Solamente mantenía vínculos contractuales con Plus Ultra. El empresario operaba en España y Venezuela, epicentro donde los investigadores sitúan el blanqueo de la aerolínea.

El empresario detenido tiene unos 50 años y no ha tenido ningún cargo público. Ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito inmobiliario y otros sectores empresariales. Martínez hacía gestiones en Venezuela vinculadas a Plus Ultra.

Pasa mañana a disposición judicial

Julio Martínez Martínez fue detenido ayer jueves 11 de diciembre y ha pasado la noche en los calabozos de la Policía Nacional de Moratalaz (Madrid). Los agentes de la UDEF le informaron de sus derechos y de la posibilidad de declarar asistido de un abogado.

El empresario accedió a responder a las preguntas de su letrado para cooperar con la investigación. No contestó a los agentes de la Policía Nacional.

Mañana sábado 13 de diciembre pasará a disposición judicial en los Juzgados de Plaza de Castilla. Será previsiblemente durante la mañana cuando el juez decida sobre su horizonte judicial.

Si bien el procedimiento se abrió en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, mañana decidirá el juzgado que esté de guardia si debe entrar o no en prisión provisional. También se le podrán imponer medidas cautelares como la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en sede judicial.

El registro en Plus Ultra

Ayer mismo se procedió al registro de la sede de Plus Ultra, ubicada en Madrid. Los agentes pidieron a los trabajadores que dejasen todos los dispositivos electrónicos encendidos y se les dio el día libre. El registro duró horas.

La detención se ha producido en un contexto de hermetismo absoluto para no perjudicar la investigación en marcha. El juzgado no está dando información tampoco a los abogados de los detenidos y les han pedido que eviten llamar.

La investigación, según apuntan fuentes conocedoras del caso, se centra en «la conexión venezolana y el blanqueo con Venezuela», una línea diferente a la pieza principal del caso Plus Ultra, que trataba sobre las ayudas recibidas por la aerolínea.

La nueva pieza separada ha reactivado la investigación con un enfoque distinto, centrándose en presuntas operaciones de blanqueo internacional con ramificaciones en Venezuela, Suiza y Francia.

Pieza separada

La operación en marcha comisionada a los agentes de la UDEF se enmarca dentro de una pieza separada declarada secreta. La juez investiga el blanqueo internacional de la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno por un valor de 53 millones de euros.

La pieza separada tiene su origen en un auto de la Audiencia Nacional que derivó la investigación al Juzgado de Plaza de Castilla. La juez investiga así una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de fondos públicos y oro venezolanos.

Fuentes de la investigación aseguran que no se descartan más detenciones de empresarios que contrataron con la aerolínea.