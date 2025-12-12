Todo sobre Plus Ultra Líneas Aéreas: qué es, su dueño, cómo se fundó y qué relación tiene con la trama del PSOE

Plus Ultra Líneas Aéreas es una aerolínea española fundada en 2011 que opera vuelos nacionales e internacionales, con especial foco en rutas hacia América Latina. La compañía inició sus operaciones comerciales en 2015 y utiliza principalmente aviones Airbus para sus trayectos de largo radio.

La aerolínea fue creada por empresarios españoles y ha buscado posicionarse en el mercado como una opción alternativa para vuelos entre España y destinos latinoamericanos. Su nombre, Plus Ultra, hace referencia al lema latino que significa más allá, reflejando su enfoque en conexiones de largo recorrido.

Qué es Plus Ultra

Como se ha mencionado previamente, Plus Ultra Líneas Aéreas es una aerolínea española que opera vuelos nacionales e internacionales, con especial énfasis en rutas hacia América Latina. Además de transportar pasajeros, la aerolínea realiza operaciones de carga, manteniendo un modelo de negocio diversificado para cubrir diferentes necesidades del sector aéreo.

Quién es el dueño de Plus Ultra

La compañía fue fundada y es propiedad de empresarios españoles, entre ellos Julio Martínez, presidente de la aerolínea, y Fernando González, uno de los socios fundadores. Ambos han liderado la gestión de la empresa desde su creación y se han mantenido como principales responsables de la toma de decisiones estratégicas.

Cómo se fundó

Plus Ultra se fundó en 2011, aunque comenzó sus operaciones comerciales de manera regular en 2015, enfocándose inicialmente en vuelos entre España y países de América Latina, como Venezuela, Perú, República Dominicana o Ecuador. La aerolínea buscó ocupar un nicho de mercado específico, ofreciendo rutas directas y vuelos de largo radio, compitiendo con compañías tradicionales en el sector.

El rescate de Plus Ultra

En 2021, durante la pandemia de COVID‑19, Plus Ultra recibió un rescate de 53 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que consistió en 34 millones en préstamo participativo y 19 millones en préstamo ordinario. La ayuda buscaba garantizar la continuidad de la aerolínea ante la caída de la demanda y las pérdidas operativas provocadas por la crisis sanitaria.

El rescate generó controversia política y mediática, ya que algunos sectores cuestionaron si Plus Ultra podía considerarse «empresa estratégica» y si la concesión de fondos públicos estaba justificada. Aunque la aerolínea mantuvo su operativa y justificó la necesidad del rescate, el caso se convirtió en un foco de atención por posibles irregularidades en la gestión del dinero recibido.

Qué tiene que ver con Venezuela

La relación entre Plus Ultra Líneas Aéreas y Venezuela ha adquirido un papel central en la investigación judicial que enfrenta la aerolínea. Según la Fiscalía Anticorrupción, la investigación se basa en la sospecha de qué fondos procedentes de actos de corrupción en Venezuela, incluidos ingresos vinculados a la venta de oro del Banco de Venezuela y al programa de distribución de alimentos CLAP, podrían haber terminado blanqueados a través de contratos y operaciones financieras relacionados con Plus Ultra.

Qué relación tiene Plus Ultra con la trama del PSOE

La relación entre Plus Ultra y el PSOE se centra en que el rescate de 2021 fue aprobado durante el Gobierno del PSOE, lo que ha generado críticas políticas y cuestionamientos de partidos de la oposición como PP y Vox. Aunque las investigaciones judiciales se enfocan en la aerolínea y sus responsables, el hecho de que la ayuda proviniera de una entidad dependiente del Estado ha llevado a que se hable de «trama» en términos políticos, ya que el caso sirve de argumento para cuestionar decisiones del Ejecutivo relacionadas con el uso de fondos públicos.

Por qué han detenido al presidente y al CEO de Plus Ultra

Recientemente, el presidente Julio Martínez y el CEO Roberto Roselli fueron detenidos por la policía en el marco de una investigación judicial que analiza posible blanqueo de capitales y uso indebido de fondos. Las autoridades están recabando información sobre transferencias financieras, contratos y operaciones contables para determinar si los recursos de la aerolínea fueron desviados o utilizados de manera irregular.