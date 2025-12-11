Plus Ultra: la sombra de Zapatero planea sobre un rescate corrupto

Las declaraciones de José Luis Ábalos a OKDIARIO en las que asegura que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero le presionó para facilitar el rescate de Plus Ultra cobran una trascendencia enorme después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya detenido al presidente y CEO de esta compañía aérea que recibió 53 millones de euros por parte de la SEPI, organismo que rescató la aerolínea pese a que el peritaje independiente encargado por la autoridad judicial determinó que la compañía no cumplía con los requisitos exigidos. La figura de Zapatero vuelve a planear sobre un escándalo que ahora, con la detención de los máximos responsables de la empresa, adquiere una dimensión extraordinaria, porque la sombra del ex presidente del Gobierno estuvo siempre ahí, sobre una operación marcada por la polémica.

Plus Ultra, una compañía de capital venezolano con nexos claros con el chavismo, fue rescatada pese a representar sólo un 0,03% del tráfico aéreo de España, careciendo así de la consideración de empresa estratégica en el sector. Ábalos apunta ahora directamente sobre la figura de Zapatero y cabe preguntarse si el papel de muñidor en la sombra del ex presidente que se desprende de las declaraciones del ex ministro tuvo su recompensa y en qué forma. Y, sobre todo, cabe reclamar con la máxima urgencia al Gobierno que explique con detalle los pormenores de una operación que vino envuelta en espesas sombras de sospecha.

El registro de la sede de la aerolínea y la detención de su presidente y consejero, unida a la del ex presidente de la SEPI, organismo público que rescató a la compañía, extienden las dudas y nos sitúan delante de un escándalo de dimensiones colosales. ¿Qué papel jugó Zapatero, qué intereses defendía, a quién o a quiénes sirvió y, sobre todo, qué razones llevaron a Sánchez a dar el visto bueno a un rescate de una compañía que no era estratégica para el sector? Lo que era estratégico para Maduro y Zapatero era su rescate. Que no es lo mismo.