Es oficial: el BOE confirma el festivo del 26 de diciembre y habrá puente en estas comunidades

Los ciudadanos de Cataluña despedirán el año a lo grande con un macropuente coincidiendo con la Navidad. En esta comunidad autónoma es festivo el próximo viernes 26 de noviembre, día en el que se celebra San Esteban. Este día también es fiesta en algunos puntos de Baleares y la Comunidad Valenciana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el festivo del 26 de diciembre.

Una vez finalizado el puente de la Purísima, que este año no ha sido macro debido a que el 6 de diciembre se celebró el Día de la Constitución en sábado, España encara el próximo y más importante ciclo festivo del año: la Navidad. Este año los ciudadanos de algunas comunidades autónomas podrán disfrutar de hasta cuatro días de fiesta por el día festivo del 29 de diciembre, en el que se celebra San Esteban.

Así que las comunidades autónomas que rindan culto al primer mártir del cristianismo cogerán vacaciones el próximo miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena, hasta el próximo lunes 29 de diciembre. Los días festivos serán el jueves 25, día de Navidad, viernes 26, día de San Esteban, además del sábado y domingo.

¿Dónde es festivo el 26 de diciembre?

Cataluña será la comunidad autónoma donde ha sido declarado festivo el día de San Esteban. El Boletín Oficial del Estado, que fija el calendario laboral de cada comunidad autónoma, sitúa este día 26 de diciembre como festivo no laborable y retribuido, que en su día fue elegido por la comunidad autónoma para rendir culto al primer mártir del cristianismo.

Además, en Cataluña se celebra San Esteban a lo grande. La tradición, un día después de celebrar la Navidad, es reunirse con familiares y allegados para comer canelones y acompañados de los mejores cavas de la tierra. Este manjar italiano es protagonista durante este día porque la tradición dicta que se debe hacer con la carne que ha sobrado de Nochebuena y Navidad.

El origen de esta fiesta en Cataluña está en la época medieval, cuando esta comunidad autónoma pertenecía al imperio de Carlomagno y al obispado de Narbona. El día de Navidad para los carolingios era una reunión de la extensa familia en un punto de la zona y, como los trayectos eran tan largos, se aprovechaba este día de fiesta para volver a casa después de celebrar la Navidad junto a toda la familia. Por ello, durante el trayecto se comían las sobras de la noche anterior.

Por este motivo, Cataluña es la única comunidad autónoma junto con Baleares donde es festivo este 26 de diciembre. También este día es fiesta en algunos puntos de la Comunidad Valenciana, donde se celebra el segundo día de Navidad por orden de algunos ayuntamientos.

El calendario laboral de Cataluña en 2026

La Generalitat de Cataluña también ha publicado recientemente el calendario laboral de esta comunidad autónoma para 2026. Como suele ser habitual, se declaran 14 días no laborables retribuidos que se distribuyen de la siguiente manera: 8 son festivos nacionales de obligado cumplimiento, cuatro los eligen las comunidades autónomas y dos son elegidos por los ayuntamientos de cada localidad. Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona también será festivo el 25 de mayo por el Día de la Pascua Florida y el día 24 de septiembre por la Virgen de la Merced.

Así que da el calendario laboral de Cataluña para 2026: