La huelga contra la sanidad de Mónica García cancela 8.000 consultas en la Comunidad Valenciana

La huelga convocada por la Confederación de Sindicatos Médicos Comunidad Valenciana, (CESM-CV) contra el modelo sanitario de la ministra Mónica García ha supuesto la cancelación de 8.000 consultas, 6.000 pruebas y un total de 206 intervenciones quirúrgicas. El seguimiento estimado ha sido del 15%, según la Consellería de Sanidad. Si bien, el sindicato convocante eleva esa cifra hasta el 90% en Atención Hospitalaria y el 75% en Atención Primaria. No obstante, en la Comunidad Valenciana, las concentraciones no se han producido este martes. Serán en jueves, en los centros de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Es decir, en Alicante, Castellón y Valencia.

El conseller valenciano de Sanidad, Marciano Gómez, ha manifestado al respecto de la movilización que el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez y que tiene ministra de Sanidad a Mónica García: «Ha provocado el mayor conflicto de la sanidad española en mucho tiempo». Marciano Gómez ha lamentado que el Ministerio de Sanidad opte por la «improvisación y falta de diálogo y ha instado a retirar el borrador del Estatuto Marco.

Marciano Gómez ha expresado que la huelga médica que se ha producido este martes «es producto de una nefasta gestión por parte del Ministerio de Sanidad, con ausencia de diálogo y con improvisación». Para Marciano Gómez, el Gobierno de Pedro Sánchez «ha sido capaz de generar el mayor conflicto sanitario de la historia reciente de este país».

El responsable de la sanidad valenciana ha defendido que la Consellería está por la labor de negociar un estatuto médico, «siempre con memoria económica, memoria técnica y memoria jurídica para que tenga su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado y no sea papel mojado o, como sospechamos, un yo invito pero pagan las comunidades autónomas».

Marciano Gómez ha expresado que «con ese borrador y la forma de hacer las cosas, el Ministerio de Sanidad demuestra militar en la irresponsabilidad con una reforma que no aporta soluciones a los problemas reales del sistema sanitario, ya que se obvia la financiación estable que necesita el Sistema Nacional de Salud, el déficit de personal o las mejoras laborales».