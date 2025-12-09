Fact checked

Este martes, cerca de 30.000 médicos de toda España están llamados ha colgar la bata en la huelga de cuatro días contra la reforma del Estatuto Marco que impulsa la ministra de Sanidad, Mónica García. Es ya la tercera convocatoria en apenas seis meses —tras los paros de junio y octubre— y evidencia un malestar creciente que el Gobierno no ha logrado desactivar. Los facultativos denuncian que la propuesta de Sanidad rebaja sus condiciones y reclaman un estatuto propio que reconozca la singularidad de su trabajo: guardias dignas, jornadas asumibles y una regulación acorde a su responsabilidad. En las calles, el lema es unánime: «¡Mónica, escucha, también era tu lucha!».

Con pancartas en alto y movilizados en las calles de todas las ciudades del país, el colectivo médico ha iniciado un paro histórico contra la reforma laboral de Mónica García. La protesta, convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), y respaldada por otras organizaciones sanitarias, marca un punto de inflexión en las reivindicaciones por un estatuto propio.

Los profesionales, indignados por el rechazo de la ministra, Mónica García, de la petición de un estatuto propio para los médicos y por lo que consideran un intento de imponer condiciones laborales «de hace 50 años», han iniciado una concentración a primera hora frente al Congreso de los Diputados —símbolo del poder político— para luego marchar hasta el Ministerio de Sanidad. Con esta movilización, pretenden escenificar su protesta con fuerza: piden reconocimiento profesional, mejores condiciones laborales, respeto a la formación especializada y garantías para la atención pública.

España afronta así el tercer paro médico de carácter nacional en toda su historia, un hecho tan inusual como alarmante, que vuelve a situar el debate sanitario en el centro de la vida pública y vuelve a poner en entredicho la «pésima gestión» de Sanidad. Durante cuatro días consecutivos, miles de facultativos de Atención Primaria, Urgencias y especialidades hospitalarias secundan una huelga convocada por diversas organizaciones profesionales, que denuncian el «deterioro estructural» del sistema y la falta de respuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García. La dimensión del paro, su carácter histórico y la unidad mostrada por el colectivo han encendido todas las alarmas.

Señalan directamente a Mónica García

Los convocantes señalan directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien acusan de «inacción», «falta de diálogo real» y de mantener un modelo que continúa «al borde del colapso». Según los sindicatos, las medidas anunciadas por el Ministerio resultan «insuficientes, tardías y desconectadas de la realidad asistencial». Critican que las plantillas llevan «años en situación límite», con cupos imposibles de atender, fuga de profesionales al extranjero y condiciones que, a su juicio, no se corresponden con la magnitud del problema. La huelga, dicen, es «la única herramienta que les ha dejado el Gobierno para hacerse escuchar».

Por su parte, desde el Ministerio, Mónica García ha defendido que se están dando pasos para reforzar la Atención Primaria y mejorar la planificación de recursos humanos, aunque admite que el sistema arrastra «un déficit histórico» que no se resolverá de un día para otro. Sin embargo, el malestar entre los profesionales es profundo y transversal, y la presión sobre la ministra aumenta.

Asociaciones médicas y plataformas cívicas reclaman soluciones concretas y un calendario vinculante de reformas: mejoras salariales, reducción de agendas imposibles, estabilidad laboral y una estrategia estatal para la retención de talento. Con este paro histórico, los médicos quieren dejar claro que la crisis ya no admite más dilaciones: la sanidad pública no puede esperar.

Lo que exigen los médicos

Los médicos que han convocado la huelga reclaman, ante todo, un cambio estructural en la organización del sistema sanitario. Denuncian que llevan años sosteniendo una atención cada vez más compleja, con plantillas insuficientes, agendas desbordadas y condiciones laborales que consideran incompatibles con una atención de calidad. En este contexto, exigen una planificación estatal real de recursos humanos, que incluya una reposición urgente de profesionales, mecanismos para retener talento y una reestructuración de las cargas asistenciales que permita recuperar tiempo para el paciente y para la formación continua.

Entre sus principales demandas destaca la creación de un Estatuto Marco específico para el médico, independiente del resto de categorías. Sostienen que su labor requiere una normativa propia que reconozca la singularidad de la profesión: guardias de 24 horas, responsabilidad permanente, toma de decisiones críticas y una formación especializada de más de una década. Con este estatuto, piden regular aspectos clave como la jornada máxima, el pago de las guardias, los descansos obligatorios, la estabilidad laboral y unas retribuciones acordes a la complejidad y exigencia de su trabajo.

La huelga también pone sobre la mesa otras reivindicaciones históricas: la reducción drástica de las agendas saturadas —con cupos máximos por día—, un aumento claro de la inversión en Atención Primaria, medidas para evitar la fuga de especialistas al extranjero y un plan estatal para modernizar infraestructuras y sistemas digitales. Todo ello, aseguran, no es sólo en beneficio de la profesión, sino para garantizar una sanidad pública sostenible, segura y accesible. La protesta pretende enviar un mensaje directo al Ministerio: sin reformas profundas, el sistema seguirá deteriorándose y el coste lo asumirá la población.