Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Con la llegada de la Nochevieja, las celebraciones se multiplican y el consumo de alcohol suele formar parte de los encuentros festivos. Sin embargo, los farmacéuticos de Atención Primaria (AP) recuerdan que estas fechas también conllevan riesgos para la salud, especialmente para quienes siguen tratamientos médicos de forma habitual.

Desde este colectivo sanitario advierten de los peligros que supone mezclar alcohol con determinados medicamentos, una combinación que puede reducir la eficacia de los tratamientos o provocar efectos adversos graves. Por ello, insisten en la importancia de informarse y actuar con prudencia para evitar complicaciones durante una noche que debería ser sólo motivo de celebración.

La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) ha advertido a la población del riesgo para la salud de mezclar el consumo de alcohol con medicamentos, especialmente en el caso de somníferos, fármacos para problemas de salud mental, diabetes, tensión o trombos.

«En general el riesgo de esta interacción es algo que se conoce, de hecho, se informa de ello en los prospectos de los medicamentos, pero a veces no se le da la importancia debida a las implicaciones y daños que puede ocasionar el mezclar alcohol y medicamentos», ha aseverado el miembro del Comité de Pacientes y Ciudadanía de la SEFAP José Manuel González de la Peña Puerta.

La sociedad científica ha puesto el foco en este riesgo, teniendo en cuenta que las fechas navideñas y celebraciones asociadas son un contexto especialmente sensible al consumo de alcohol. Por ello, han insistido en recordar la importancia de no mezclar el consumo de alcohol con ningún fármaco.

Según han detallado, los peligros se acentúan para las personas mayores de 65 años, debido a que el envejecimiento hace que el metabolismo se vea enlentecido, además de que este grupo suele tomar medicamentos más proclives a interactuar con el alcohol. Por ello, González de la Peña ha llamado a «extremar las precauciones».

Contraindicaciones

Los efectos adversos de la interacción entre alcohol y medicamentos dependen en gran medida del fármaco que se esté consumiendo, pero en general los más comunes son náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos, y somnolencia; y en casos más graves hemorragias, alteraciones cardíacas o dificultad respiratoria.

González de la Peña ha expresado especial preocupación por el caso de los analgésicos y antiinflamatorios como ibuprofeno o paracetamol, ya que su uso es más común entre la población para tratar dolores o cuadros febriles. «Al tomar alcohol podría aumentarse fundamentalmente el riesgo de gastritis o úlcera gástrica, siempre y cuando su utilización sea crónica, ya que podría potenciar este efecto adverso», ha comentado.

El experto ha señalado que si la utilización de estos fármacos es puntual, el riesgo no es tan alto, pero en todo caso ha insistido en que su mezcla no es lo más aconsejable, ya que tanto el alcohol como el paracetamol se degradan en el hígado, por lo que tomarlos juntos podría sobrecargar el órgano aumentando el riesgo de toxicidad hepática.