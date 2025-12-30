Fact checked

Médico pediatra de formación y divulgador con miles de seguidores en redes sociales, Jorge García-Dihinx se convirtió en una figura influyente en el ámbito de la salud y el bienestar gracias a un discurso que combinaba ciencia, experiencia personal y hábitos de vida activa. Sin embargo, algunas de sus recomendaciones —especialmente en torno al colesterol, la dieta y prácticas como la exposición al frío o el cuidado del ritmo circadiano— se alejaban de los enfoques más ortodoxos de la medicina convencional, lo que generó debate tanto entre profesionales sanitarios como entre sus propios seguidores.

Sin llegar a protagonizar controversias graves, su forma de comunicar abrió una reflexión más amplia sobre los límites y riesgos de la divulgación médica en redes sociales y sobre cómo trasladar mensajes complejos de salud al gran público sin perder rigor científico.

Jorge García-Dihinx (Zaragoza, 1970 – Panticosa, 29 dic 2025) era muy conocido en redes sociales por combinar su actividad profesional con una intensa presencia como influencer y divulgador de salud, deporte y estilo de vida saludable. Ha muerto trágicamente a los 55 años, junto a su pareja, Natalia Román, al ser arrastrados por un alud mientras practicaban esquí de montaña en Panticosa (Huesca). El grupo de montaña estaba integrado por seis montañeros, de los cuales sólo dos resultaron ilesos tras el alud, ocurrido a una altitud de entre 2.600 y 2.700 metros.

Como médico participaba en charlas, actividades formativas y colaboraciones con medios, donde hablaba de hábitos saludables, nutrición, sueño y bienestar. Además de su labor clínica, fue creador del blog La Meteo que viene –con más de 34 millones de visitas- un sitio muy seguido por montañeros y aficionados a los deportes de nieve para consultar previsiones meteorológicas, condiciones de montaña y consejos de seguridad.

En Instagram acumulaba cerca de 400.000 seguidores, donde compartía contenidos sobre:

Salud y nutrición

Deporte y vida activa

Hábitos de vida saludable

Meteorología de montaña y actividades al aire libre

Enfoques médicos poco ortodoxos

Aunque Jorge García-Dihinx contaba con formación médica reglada y ejercía como pediatra, parte de sus recomendaciones de salud se alejaban de los enfoques más ortodoxos de la medicina convencional. Esta manera de divulgar, especialmente a través de redes sociales, generó en ocasiones debate y discusión tanto entre profesionales sanitarios como entre sus propios seguidores.

«La salud no se construye viviendo siempre a 22 grados ni evitando cualquier incomodidad. El cuerpo necesita estímulos: frío, calor, movimiento, ayuno ocasional y respeto por los ritmos naturales. Hemos medicalizado problemas que tienen más que ver con cómo vivimos que con enfermedades reales. Dormir mejor, moverse más y comer de forma sencilla es, muchas veces, más eficaz que buscar soluciones rápidas».

Descansa en paz, querido Dr.

Aún no me lo creo. ❤️‍🩹

Se ha ido un grande. 😭

Vuela alto, Dr. Jorge García-Dihinx pic.twitter.com/sLJYrt9zz5 — Isabel (@isabelisa010) December 29, 2025

Uno de los ámbitos donde sus opiniones suscitaron mayor conversación fue el relacionado con el colesterol y la dieta. García-Dihinx cuestionaba la visión tradicional del colesterol como un enemigo absoluto de la salud y defendía una interpretación más matizada de su papel en el organismo. Este enfoque contrastaba con las recomendaciones clásicas sobre niveles de colesterol y el uso de medicación hipolipemiante, lo que provocó discrepancias dentro del debate médico.

«El colesterol no es el enemigo que durante años se ha querido presentar. Es una molécula esencial para la vida y el problema no es su existencia, sino el contexto metabólico en el que aparece. Demonizarlo sin mirar el estilo de vida, la inflamación o la alimentación es una simplificación excesiva».

El Dr.Jorge García Dihinx (@jorgegarciadihinx) es uno de esos perfiles científicos que se lo rifarían en toda Europa por sus conocimientos y su pedagogía al divulgar. Pero él preferiere estar en el Hospital San Jorge de Huesca, cerca de sus montañas.

Este video, sobre un estudio… pic.twitter.com/gCVDVMs8Ee — 💚Chabi Langarita 🇪🇺 (@verdesenred) August 29, 2025

También fue objeto de discusión su manera de abordar los hábitos de vida saludable. Promovía prácticas relacionadas con la exposición al frío, el respeto al ritmo circadiano, la alimentación y el ejercicio físico que no siempre seguían estrictamente las guías de consenso médico, aunque sí estaban alineadas con corrientes emergentes de salud integral y bienestar. Estas ideas, difundidas en medios, conectaron con un amplio público, pero también despertaron críticas por el riesgo de simplificación de conceptos complejos.

En general, este tipo de contenidos no fueron considerados peligrosos, pero sí abrieron un debate sobre los límites de la divulgación médica en redes sociales y sobre cómo comunicar recomendaciones de salud de forma accesible sin perder rigor científico. No existe constancia de controversias graves ni de consecuencias médicas derivadas de sus mensajes, sino más bien de opiniones diversas y debates abiertos en torno a enfoques alternativos del bienestar.