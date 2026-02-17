Ni lluvia ni nieve: lo que llega a Castilla y León es muy peligroso y la AEMET pide que nos preparemos

Lo que llega a Castilla y León es muy peligroso y la AEMET pide que nos preparemos para lo peor. Es hora de empezar a pensar en una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Estaremos pendientes de algunas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos harán pensar en este día desde un punto de vista diferente.

La seguridad es lo más importante y en especial, cuando salimos de casa, deberemos estar preparados para afrontar determinadas situaciones que pueden acabar siendo las que nos harán estar pendientes de esta previsión. Hemos vivido un invierno en el que el cielo nos ha dado más de una sorpresa del todo inesperada. Lo que está por llegar puede acabar siendo un cambio de tendencia en el que todo será posible, con ciertas novedades que pueden ser esenciales y que acabará marcando un giro importante de guion en estos días que tenemos por delante. La lluvia o la nueve no serán un problema, sino todo lo contrario.

Ni nieve ni lluvia

La amenaza en Castilla y León es mucho peor de lo que nos podríamos imaginar. Después de uno de los inviernos en los que hemos tenido que hacer frente a ciertas novedades que pueden acabar siendo esenciales. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede convertirse en un problema.

Empezamos a ver llegar una situación propia del final del invierno que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con algunas novedades que se convertirá en la mejor opción posible, en estas jornadas en las que realmente cada elemento cuenta.

Será entonces cuando tendremos que visualizar un cambio de tendencia que puede convertirse en peligrosa. Sobre todo, si tenemos en mente una serie de fenómenos que llegan después de unos episodios de lluvias y de nevadas que han hecho historia.

Está siendo uno de los inviernos más intensos de los últimos tiempos que nadie vio llegar, sino más bien todo lo contrario. Nos enfrentamos a algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca, con ciertos detalles que serán los que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante.

La AEMET pide que nos preparemos por lo que llega a Castilla y León

Lo que llega a Castilla y León es algo para lo que debemos prepararnos. Después de la nieve llega el deshielo que puede causar estragos, así como unas altas temperaturas que los expertos se encargan de apuntar, para extremar las precauciones al salir de casa.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Intervalos nubosos, con nubosidad media y baja que será más abundante hacia el norte y el este. A medida que transcurra la mañana tenderá a poco nuboso. Se esperan algunas precipitaciones en zonas de montaña del norte y este a primeras horas y, de manera más dispersa, en el Sistema Central, con la cota de nieve entre los 1800 o 2000 metros. Tampoco se descartan algunas brumas o bancos de niebla matinales en la meseta. Temperaturas mínimas sin cambios en ligero descenso y máximas en ligero o moderado ascenso. Alguna helada débil y dispersa en cotas altas de montaña. Viento del suroeste, tendiendo a flojo».

La previsión del tiempo se extiende al resto del país: «Se prevé un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, si bien con el paso de frentes dejando cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del extremo norte peninsular, y con precipitaciones en Galicia, entorno pirenaico y área cantábrica, donde puede haber acumulados importantes a primeras horas del día. A lo largo del día éstas tenderán a cesar quedando poco nuboso salvo en Galicia, donde persistirá la nubosidad, así como las lluvias en su mitad occidental. Es probable que nieve en el Pirineo a una cota de 1300/1500 metros subiendo por encima de 1800m. En el resto de la vertiente atlántica, interiores del este peninsular y norte de Baleares al principio se darán cielos nubosos con una tendencia a despejar; con cielos poco nubosos o despejados ya desde el principio en Canarias, extremo sur peninsular y resto del Mediterráneo. Bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica, Pirineos, interiores de Galicia y zonas de la meseta Sur. Calima en Canarias con probables concentraciones significativas y una tendencia a ir a menos.

Temperaturas máximas en descenso en el extremo nordeste de Cataluña, predominando los aumentos en el resto, pudiendo ser notables en el tercio sureste; pocos cambios en Canarias. En las mínimas predominarán los descensos en el nordeste, interior occidental de la Península e islas orientales de Canarias; ascensos en el sureste e islas occidentales de Canarias. Pocos cambios en Baleares. Heladas débiles en el Pirineo».