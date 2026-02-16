La AEMET alerta por lo que llega hoy a Andalucía: ráfagas de viento de hasta 70 km/h en estas zonas

Ráfagas de viento de hasta 70 km/h en estas zonas ponen en peligro a una Andalucía que sigue en alerta por la AEMET. Después de las lluvias de estos últimos días, lo que tenemos por delante, son una serie de fenómenos invernales que siguen llegando a toda velocidad y lo hacen de tal forma que tocará estar preparados para lo peor. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante.

Tocará visualizar esta situación que nos afectará de lleno y que puede convertirse en un cambio de ciclo que se convertirá en una realidad. Es hora de conocer lo que nos está esperando en unos días en los que el tiempo nos guarda más de una sorpresa inesperada. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que cada detalle cuenta y lo hará de una manera muy diferente. Andalucía pasa de la alerta por lluvias persistentes a una alerta por viento que puede causar estragos.

En alerta por lo que llega hoy a Andalucía

Lo que llega hoy a Andalucía puede causar estragos, en especial en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más importante. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Estaremos muy pendientes de un giro radical que hasta la fecha desconocíamos y puede convertirse en un nuevo peligro. Estaremos pendientes de unos cambios que pueden afectarnos de lleno y que después de la lluvia, acabarán marcando estas próximas jornadas.

Andalucía se prepara para una novedad importante que puede afectarle más de la cuenta. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada elemento cuenta y puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada en estos días.

Las lluvias torrenciales y persistentes de días anteriores han dado lugar a una novedad importante que puede convertirse en un problema para muchos. Lo que puede pasar es un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en mente, de una forma muy diferente. Llega el viento que puede ser una novedad con rachas fuertes.

Ráfagas de viento de hasta 70 km/h en estas zonas

Estas zonas del país pueden enfrentarse a unas ráfagas de viento de hasta 70 km/h. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada fenómeno puede afectar a una comunidad que ha vivido estas semanas pendientes del cielo.

Tal y como explican los expertos de la AEMET: «Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas en la vertiente mediterránea. Cielos nubosos en el resto, sin descartar precipitaciones débiles en las sierras. Temperaturas en ascenso localmente notable en el sureste; en el resto, máximas sin cambios y mínimas en ascenso. Vientos de componente oeste, moderados con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo e interior del tercio oriental, y flojos a moderados en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas mínimas en ascenso localmente notable en el sureste de la comunidad. Rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo e interior del tercio oriental».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, si bien con el paso de frentes dejando cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del extremo norte peninsular, y con precipitaciones en Galicia, área cantábrica y entorno pirenaico. A lo largo del día éstas tenderán a cesar quedando poco nuboso salvo en Galicia, donde persistirá la nubosidad, así como las lluvias en su mitad occidental. Es probable que nieve en el Pirineo a una cota de 1300/1500 metros subiendo por encima de 1800 m. En el resto de la vertiente atlántica, interiores del este peninsular y norte de Baleares al principio se darán cielos nubosos con una tendencia a despejar; con cielos poco nubosos o despejados ya desde el principio en Canarias, extremo sur peninsular y resto del Mediterráneo. Bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica, Pirineos, interiores de Galicia y zonas de la meseta Sur. Calima en Canarias con probables concentraciones significativas y una tendencia a ir a menos. Temperaturas máximas en descenso en el extremo nordeste de Cataluña, predominando los aumentos en el resto del tercio norte peninsular, así como en el tercio sureste, localmente notable, y en entornos de montaña. Pocos cambios en el resto. En las mínimas predominarán los ascensos en el citado nordeste de Cataluña, mitad sur peninsular y Canarias montañosas, descensos en la mitad norte de la Península y resto de Canarias. Pocos cambios en Baleares. Heladas débiles en el Pirineo, pudiendo afectar a otras montañas de la mitad norte».