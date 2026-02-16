Ni lluvias ni viento: Jorge Rey pide «precaución» por lo que llega a estas zonas a partir del lunes

Jorge Rey pide precaución por lo que llega a estas zonas a partir del lunes, será mejor que nos preparemos para lo peor a partir de este mismo lunes. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de cerca. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no sabíamos lo que teníamos por delante. Es hora de saber en primera persona qué es lo que nos está esperando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta con la mirada puesta por lo que, hasta la fecha no sabíamos.

Este tipo de elemento que llega con fuerza puede acabar siendo lo que nos acompañará estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden ser esenciales. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que todo puede ser posible, en un invierno en el que Jorge Rey nos explica.

Ni viento ni lluvias

Las lluvias pueden acabar siendo las protagonistas de estas jornadas en las que cada detalle cuenta. De tal forma que tocará empezar a pensar en una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de saber lo que puede pasar en estos días.

Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible.

Con una serie de elementos que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Este invierno, nadie hubiera imaginado lo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Estas lluvias que nos han acompañado en estos días desde que a finales de año descubrimos que llegaba el cambio de tendencia que tenemos por delante. La previsión del tiempo de Jorge Rey no trae buenas noticias.

Pide Jorge Rey precaución por lo que viene este lunes

Este lunes se pide precaución, Jorge Rey es uno de los primeros que pide que no nos confiemos. Lo que llega es un cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno, en especial en estos días en los que cada detalle cuenta y puede convertirse en algo más.

Los vídeos de Jorge Rey son de los más vistos, ha sido uno de los únicos que ha dado en el clavo a la hora de descubrir lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle cuenta. La previsión de este joven puede cambiarlo todo por completo.

La AEMET nos dice en su previsión del tiempo: «Un frente estacionario dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el tercio norte peninsular, exceptuando en el extremo nordeste con intervalos nubosos sin esperar precipitaciones. Los mayores acumulados se darán en Galicia, mitad oriental del Cantábrico y cara norte del Pirineo, donde es probable que sean persistentes. Predominio de cielos muy nubosos en el resto de la vertiente atlántica, con posibilidad de alguna precipitación ocasional en la meseta Norte o entornos de montaña del centro y sur, quedando únicamente el extremo sur peninsular y las regiones mediterráneas, incluyendo Baleares, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Nevará en Pirineos por encima de 1800/2000 metros bajando la cota a 1500 m al final. Cielos despejados en Canarias. Bancos de niebla en Galicia y montañas de la vertiente atlántica, también posibles la meseta Sur, con brumas frontales en amplias zonas del extremo norte peninsular. Calima en Canarias con probables concentraciones significativas en especial en el sur de las islas. Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del país, notablemente en Canarias y exceptuando el Cantábrico oriental en descenso y el valle del Guadalquivir con pocos cambios. Mínimas en aumento generalizado, notable en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y localmente en la meseta Sur. Heladas débiles restringidas a cotas altas del Pirineo».

Las alertas estarán activadas en estos puntos del país: «Probables precipitaciones persistentes en el Cantábrico oriental, Galicia y cara norte del Pirineo. Rachas muy fuertes de viento de componente oeste en amplias zonas del tercio oriental peninsular. Temperaturas en ascenso notable, las máximas en Canarias y las mínimas en buena parte del interior de la mitad norte peninsular y localmente en la meseta Sur. Calima con concentraciones significativas en Canarias. Soplará viento de componente oeste en la Península y Baleares. Será moderado en la mitad norte, tercio oriental y Baleares y flojo en el resto, aunque con intervalos más intensos por la tarde. Alcanzará intensidad fuerte en el Cantábrico, tendiendo a amainar, e intervalos de fuerte en áreas mediterráneas. También se darán rachas muy fuertes en buena parte del tercio oriental peninsular, pudiendo afectar a zonas de Alborán, Baleares, área cantábrica y zonas altas del centro. Alisio moderado en Canarias rolando a este y sureste en general flojo».