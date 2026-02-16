Cielo cubierto y precipitaciones moderadas marcarán el día en toda la provincia, con lluvias más intensas en el norte. Las temperaturas mínimas ascenderán, especialmente en Álava, mientras que las máximas descenderán ligeramente en la mitad norte. El viento soplará de componente oeste, moderado en litorales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias persistentes y ambiente fresco

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que promete lluvias inminentes. Con temperaturas que rondan los 12 grados y una sensación térmica que apenas alcanza los 11, el ambiente se siente pesado, como si la ciudad estuviera esperando a que las nubes suelten su carga. El viento sopla suave del sur, a unos 10 km/h, pero no será suficiente para despejar el panorama, ya que la probabilidad de chubascos es alta durante toda la jornada.

Ya por la tarde, la situación no mejorará y las lluvias continuarán acompañándonos, con temperaturas que apenas alcanzarán los 15 grados. La humedad se mantendrá elevada, lo que hará que la sensación térmica se asemeje más a un día fresco que a uno templado. Con el sol ocultándose tras el horizonte a las 18:43, la luz del día se desvanecerá rápidamente, dejando a Bilbao bajo un cielo gris y cargado, invitando a buscar refugio y calidez en casa.

Nubes grises y chubascos intensos en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y una sensación de frescura que invita a abrigarse, mientras el viento sopla suavemente desde el sur, aunque pronto se intensificará.

A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, con chubascos intensos que marcarán la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados, pero la sensación térmica podría descender aún más. Con ráfagas de viento que alcanzarán los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda para enfrentar el día.

Guecho: cielo cubierto y lluvia persistente

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100%, lo que sugiere que la jornada estará marcada por la humedad y un ambiente pesado. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados, con una sensación térmica que podría llegar a ser de 14 grados. A medida que avance la mañana, la lluvia persistirá y aunque el viento será suave, la alta humedad hará que el día se sienta fresco y húmedo.

Por la tarde y noche, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 12 grados. Con el sol saliendo a las 08:09 y poniéndose a las 18:43, Guecho disfrutará de unas 10 horas y 34 minutos de luz, aunque la lluvia y la humedad dominarán la jornada.

Santurce: cielo nublado y probabilidad de lluvia

El tiempo en Santurce se presenta estable, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados. A lo largo del día, hay una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde-noche, aunque el viento se mantendrá leve, sin causar molestias.

Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o aprovechar para un paseo bajo la lluvia, donde el ambiente tranquilo puede ser perfecto para relajarse y disfrutar de un buen libro o una buena conversación.

Cielos grises y lluvias persistentes en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad en el ambiente, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados. La mañana será especialmente lluviosa, con chubascos que continuarán durante la tarde y la noche, manteniendo un ambiente fresco y gris.

A medida que avanza el día, la lluvia persistirá, por lo que es recomendable llevar paraguas y vestirse con ropa impermeable. Aunque el viento soplará suavemente del suroeste, la sensación térmica podría ser más baja, así que no olvides abrigarte bien si sales a la calle.

