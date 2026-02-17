Cielos despejados y brumas matinales en Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán en la vertiente mediterránea de Andalucía, mientras que el resto del territorio presentará nubosidad y brumas matinales, que darán paso a una tarde más despejada. Las temperaturas mínimas ascenderán en el tercio oriental, mientras que en el resto se mantendrán estables o descenderán ligeramente. Las máximas experimentarán un aumento, especialmente en las sierras. Los vientos serán en general flojos, con intervalos moderados y rachas fuertes en zonas altas.

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 17 de febrero

Cielo nublado y ambiente cálido al mediodía en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados y la sensación térmica podría alcanzar los 20, haciendo que el ambiente se sienta cálido al mediodía. A primera hora, el viento soplará del noreste a una velocidad moderada de 15 km/h, aunque no se prevén rachas fuertes que puedan incomodar.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad con su luz dorada antes de que se esconda tras el horizonte a las 19:05. La humedad, que rondará el 60%, mantendrá el aire ligero y agradable, ideal para disfrutar de un paseo al caer la tarde. Con un cielo que se despeja gradualmente, la jornada promete ser un deleite para los sentidos, perfecta para disfrutar de la belleza sevillana.

Córdoba: nubes y viento con posibilidad de lluvia

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de cambios en Córdoba. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento se intensifica, soplando con ráfagas de hasta 40 km/h y la posibilidad de lluvias se hace más palpable.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados, pero la sensación térmica podría descender debido a la humedad, que alcanzará el 100%. Con el viento fuerte y la inminente lluvia, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la noche promete ser fresca y húmeda.

En Huelva, cielo despejado y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 19 grados. Aunque se prevén algunas ráfagas de viento suaves, no hay indicios de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y sin sobresaltos.

Es un momento perfecto para salir a pasear y disfrutar de las calles, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. Aprovechar el buen tiempo puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la ciudad.

Cielo despejado y ambiente agradable en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 11°C, pero la sensación térmica puede llegar a ser más fresca. A medida que avanza la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 17°C, con una humedad relativa que oscilará entre el 60% y el 100%, lo que hará que el ambiente se sienta algo pesado. El viento soplará del norte a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución.

Por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo un ambiente agradable para disfrutar de las últimas horas de luz, que se extenderán hasta las 19:07. La temperatura se mantendrá en torno a los 16°C y no se espera lluvia en todo el día. Con un tiempo tan favorable, Cádiz se presenta como un lugar perfecto para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 10 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 18 grados por la tarde, con vientos suaves del noreste que aportarán una agradable brisa. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar ropa ligera y tus gafas de sol para aprovechar al máximo esta jornada primaveral.

Cielo despejado y brisa agradable en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 15 grados. A medida que avanza el día, el mercurio se eleva hasta alcanzar los 24 grados, mientras el viento sopla de manera constante a 20 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer un cambio en el ambiente, con ráfagas de viento que alcanzan los 45 km/h. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descienden a 13 grados y disfrutar de la frescura que caracteriza a Málaga en esta época del año.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 8 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta ligeramente, alcanzando una máxima de 19 grados por la tarde, con un viento suave que aportará una agradable sensación térmica.

A lo largo de la jornada, el tiempo se mantendrá estable, sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Es recomendable llevar ropa ligera y cómoda y no olvidar las gafas de sol para aprovechar al máximo la luminosidad granadina.

Almería: cielo despejado y tarde cálida

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 21 grados, ofreciendo una tarde cálida y agradable, ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a las ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 45 km/h, especialmente en la tarde. La humedad variará entre un 45% y un 90%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. Aprovechen la luz del sol, que se despedirá a las 18:51, para disfrutar de un día que promete ser memorable.