Huelga de médicos en toda España: cuándo es, cuánto va a durar y qué exigen a Mónica García

Diciembre llega con los centros de salud saturados por el pico de gripe y, aun así, el clima en la sanidad pública se ha tensado todavía más. Tras años de negociaciones fallidas, promesas sin concretar y un Estatuto Marco que no acaba de cerrarse, los médicos han decidido ir un paso más allá y van a ir a la huelga esta misma semana (y luego en enero) con un mensaje directo dirigido al Ministerio de Sanidad que encabeza Mónica García.

La situación se ha enrarecido por dos vías. Por un lado, las organizaciones médicas CESM y SMA han convocado una huelga de cuatro días tras el puente que celebramos ahora, del 9 al 12 de diciembre, en plena temporada alta de presión asistencial. Por otro, los sindicatos presentes en el Ámbito de Negociación (Satse-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han anunciado una huelga indefinida de todo el personal sanitario cada martes a partir del 27 de enero. Dos frentes distintos y, sin embargo, con una raíz compartida: el hartazgo por la reforma del Estatuto Marco y la falta de avances con Sanidad. A las puertas de una nueva protesta nacional, el mensaje que trasladan médicos y sindicatos es claro: la sanidad pública está en una situación límite y el Ministerio no está respondiendo con la contundencia que esperan. La reforma del Estatuto Marco, según denuncian, no recoge sus necesidades reales ni ofrece soluciones a los problemas estructurales del sistema.

Huelga de médicos en toda España: cuándo es y cuánto va a durar

La huelga de médicos (CESM y SMA) se dará a partir de mañana 9 de diciembre y hasta el 12 de diciembre (viernes). La huelga será entonces de cuatro días consecutivos y afecta a facultativos de toda España, que denuncian que el Estatuto Marco que tramita el Ministerio no recoge sus reivindicaciones, especialmente las referidas a la regulación de su jornada, sus guardias, su categoría profesional y un estatuto propio que reconozca su responsabilidad clínica.

Pero no es la única porque luego se va a producir otra que será indefinida y de todo el personal sanitario a partir del 27 de enero. Con los sindicados Satse, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde que han anunciado paros todos los martes, sin fecha de finalización. Estos aseguran que ya no existe margen para la paciencia después de casi tres años de negociaciones sin avances y de un Ministerio que, según ellos, «ha ignorado al ámbito de negociación» mientras mantenía contactos paralelos con otras organizaciones.

Qué exigen los médicos a Mónica García

Las críticas que han motivado la huelga de médicos se centran en el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. Según los médicos, la reforma propuesta por el Ministerio:

No reconoce la especificidad del médico ni su responsabilidad clínica.

ni su responsabilidad clínica. Mantiene guardias de 24 horas mal remuneradas y sin descanso compensatorio suficiente.

y sin descanso compensatorio suficiente. No adapta las retribuciones al nivel formativo y la carga asistencial.

y la carga asistencial. No computa las horas de guardia para la jubilación.

para la jubilación. No frena la temporalidad ni la precariedad en los contratos.

ni la precariedad en los contratos. No contempla medidas contundentes contra las agresiones a sanitarios, que llevan meses en aumento.

Tampoco resuelve el problema del intrusismo profesional, que denuncian que ya compromete la seguridad de los pacientes.

Además, reclaman un Estatuto del Médico que puedan negociar directamente ellos, al margen de otros colectivos, para no quedar diluidos en un texto que consideran demasiado general y que no refleja las particularidades de su trabajo.

Por qué la situación ha estallado ahora

La secretaria estatal del sector Salud de UGT, Begoña Ballell, fue clara en la rueda de prensa al anunciar la huelga indefinida: «El Ministerio no tiene intención de aprobar un Estatuto Marco justo, útil y beneficioso para todos los profesionales».

Los sindicatos aseguran que Sanidad:

Ha retrasado y dilatado las negociaciones.

Ha mantenido reuniones «paralelas y desleales» con organizaciones ajenas al ámbito de negociación.

con organizaciones ajenas al ámbito de negociación. Ha dejado sin responder cuestiones clave como la clasificación profesional, la jornada y las retribuciones.

como la clasificación profesional, la jornada y las retribuciones. Ha presentado un texto que, dicen, está lejos del supuesto «99% cerrado» que afirma la ministra.

Esta sensación de «parálisis» ha llevado a muchos profesionales a advertir que el sistema sanitario está siendo empujado «hacia un camino sin retorno». Falta de médicos, jubilaciones inminentes, pérdida de talento hacia la privada o el extranjero y un aumento creciente de la presión asistencial crean un cóctel que, según denuncian, pone en riesgo la calidad asistencial.

La respuesta de Sanidad: mejoras dentro de su marco competencial

El Ministerio, por su parte, sostiene que el texto del Estatuto Marco incluye mejoras reales:

Reducción de la jornada máxima semanal a 45 horas.

máxima semanal a 45 horas. Guardias de 17 horas en algunos supuestos.

en algunos supuestos. Reordenación de la clasificación profesional.

de la Menos precariedad y mayor calidad asistencial.

Además, Mónica García insiste en que no puede fijar salarios concretos, ni aprobar la jornada de 35 horas, ni establecer una jubilación anticipada por ley estatal, porque esas decisiones corresponden a las comunidades autónomas. Para el Ministerio, bloquear la aprobación por pedir cambios «que no son competencia de una ley básica estatal» sería «perder una oportunidad histórica».

El conflicto ha llegado a la esfera política. El PP exige a Pedro Sánchez que retire el borrador del Estatuto Marco y acusa a Mónica García de «poner en jaque la sanidad pública». Consideran que la reforma es improvisada, poco técnica y que no ha tenido en cuenta ni el impacto económico ni el jurídico.

Y ahora la huelga ya está decidida. El 9 y el 12 de diciembre habrá paros médicos en toda España y, si nada cambia, a partir del 27 de enero la sanidad pública entrará en un escenario de huelga semanal indefinida. Los profesionales lo describen como un «último recurso» ante un sistema tensionado hasta el límite. El Ministerio asegura, en cambio, que ha llegado al máximo posible dentro de su marco legal. El desenlace dependerá de si Sanidad y sindicatos logran un acercamiento en las próximas semanas. Lo que está claro es que la sanidad pública entra en uno de los momentos más delicados de los últimos años.