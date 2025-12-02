Fact checked

El Hospital Clínico San Carlos de la Comunidad de Madrid ha realizado, por primera vez en la sanidad pública española, una cirugía robótica de escoliosis asistida por navegación a un adolescente. Se trata de una técnica mínimamente invasiva y de precisión milimétrica que reduce las complicaciones y permite una mejor recuperación. La paciente, de 15 años y procedente de Castilla y León, ya ha recibido el alta y evoluciona favorablemente.

La escoliosis idiopática del adolescente es una alteración estructural de la columna vertebral que provoca su curvatura en el plano anteroposterior, con rotación de las vértebras, lo que en ocasiones requiere una intervención quirúrgica para su corrección. En esta operación, en la que han participado traumatólogos y neurocirujanos, se han colocado tornillos pediculares en la columna torácica y se han realizado osteotomías para conseguir una adecuada alineación.

Debido a la rotación de las vértebras y a la proximidad de estructuras críticas como la médula espinal y grandes vasos —entre ellos la vena cava o la arteria aorta—, este procedimiento conlleva ciertos riesgos, ya que una mala posición de los implantes podría provocar complicaciones graves.

Para reducirlos, este hospital público madrileño emplea desde hace más de cinco años el robot-navegador Excelsius, que, gracias a su sistema guiado por imagen, ofrece una visualización de altísima calidad y un nivel de seguridad impensable hace tan solo unos años. Este dispositivo minimiza el margen de error en la colocación de los implantes, permite acceder a zonas de difícil alcance, facilita una planificación detallada de cada paso y reduce al mínimo los riesgos asociados.

De hecho, la tasa de éxito en el posicionamiento exacto de los tornillos supera el 98%, tal como explica Ignacio Domínguez, jefe de la Sección de Cirugía de la Columna del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Clínico San Carlos.

Referente en cirugía robótica de columna

El programa de cirugía robótica de columna se puso en marcha en el Hospital Clínico San Carlos en 2020. En este ámbito, la planificación previa resulta esencial para guiar a los especialistas en la colocación exacta de los tornillos. El proceso comienza con un TAC previo, cuyas imágenes se fusionan con otras obtenidas en el quirófano para generar una imagen virtual en tres dimensiones que permite una precisión máxima durante la cirugía.

Entre las principales ventajas de esta técnica destacan una menor tasa de infección, un uso reducido de recursos hospitalarios —como camas de UCI y medicación—, un menor sangrado, menos complicaciones que la cirugía abierta y un tiempo de recuperación más corto para el paciente.

El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Clínico San Carlos cuenta con una unidad de columna que se ha consolidado como referente internacional en procedimientos mínimamente invasivos. En ella trabajan de forma coordinada traumatólogos y neurocirujanos, especialmente en casos complejos, formando un equipo multidisciplinar que ofrece una atención altamente personalizada. Sus especialistas han formado a más de un centenar de cirujanos de países como Australia, Jordania, Portugal, Turquía, México o el Reino Unido.

Estos mismos profesionales fueron quienes realizaron la primera intervención quirúrgica robótica de columna en un hospital público en España, en un paciente con espondilolistesis L5-S1 —un desplazamiento de la quinta vértebra lumbar sobre la primera sacra—, que fue dado de alta sin complicaciones tan solo 48 horas después de la operación.