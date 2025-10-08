Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Comunidad de Madrid iniciará a finales de este año las obras de la futura Ciudad de la Salud, que albergará el Hospital público Universitario La Paz y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, incluyendo la construcción de la Unidad de Protonterapia. Con esta iniciativa, Madrid se convertirá en la única ciudad del mundo con cuatro máquinas de protonterapia, consolidándose como referente en tecnología oncológica de precisión.

La radioterapia con protones es una modalidad avanzada de tratamiento del cáncer que permite una liberación más localizada de la dosis de radiación, reduciendo los efectos adversos sobre los órganos sanos cercanos al tumor y también la probabilidad de desarrollar segundos tumores. Está indicada especialmente en los casos en los que el uso de fotones implicaría riesgos excesivos para los pacientes: tumores pediátricos, de la base del cráneo, oculares y de la médula espinal.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la adjudicación de los trabajos, cuya ejecución está prevista en 15 meses, con una inversión de 16.515.640 euros, según informó la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en una rueda de prensa extraordinaria celebrada en Navalcarnero.

Este nuevo recurso de la sanidad pública permitirá a los pacientes oncológicos acceder a una modalidad de radioterapia que ofrece precisión milimétrica, reduciendo la toxicidad y la probabilidad de efectos secundarios sobre los tejidos sanos.

De esta forma, La Paz se convertirá en el centro sanitario público de España con la mayor dotación tecnológica para estos procedimientos, al servicio no solo de los madrileños, sino también de pacientes de zonas limítrofes que carezcan de este tipo de recursos.

El equipo que se instalará en esta infraestructura es uno de los dos donados a la región por la Fundación Amancio Ortega, siendo el otro destinado al Hospital Universitario de Fuenlabrada, donde ya han comenzado las obras de su propia Unidad de Protonterapia.

Unidad de Protonterapia

Un equipo de protonterapia es un dispositivo médico avanzado que se utiliza para tratar el cáncer mediante radioterapia con protones. A diferencia de la radioterapia convencional con rayos X (fotones), la protonterapia permite dirigir la radiación con gran precisión, concentrando la dosis en el tumor y minimizando el daño a los tejidos sanos circundantes.

El equipo generalmente incluye varios componentes:

Acelerador de protones (ciclotrón o sincrotrón): produce protones y los acelera a altas energías.

Sistema de transporte y guiado del haz: lleva los protones desde el acelerador hasta la sala de tratamiento, ajustando su dirección y energía para alcanzar el tumor exacto.

Sala de tratamiento con gantry o brazo giratorio: permite rotar el haz de protones alrededor del paciente, tratando el tumor desde múltiples ángulos sin moverlo.

Sistemas de planificación y control: computadoras y software sofisticado que calculan la dosis óptima y controlan la precisión del haz durante el tratamiento.