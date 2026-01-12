Fact checked

Durante el invierno, las bajas temperaturas, el viento y el aire seco de los espacios interiores pueden alterar la correcta hidratación del ojo y agravar los síntomas del ojo seco. Tal y como explica en una entrevista a OKSALUD el doctor Jesús Merayo, director del Instituto Universitario Fernández-Vega, estas condiciones ambientales favorecen que la película lagrimal se evapore con mayor rapidez, lo que puede provocar sensación de sequedad, irritación, arenilla o incluso un lagrimeo excesivo como mecanismo de defensa.

El uso de calefacción, la permanencia prolongada en espacios cerrados y la disminución de la humedad ambiental hacen que esta patología sea más frecuente en los meses de invierno, afectando especialmente a personas mayores, usuarios intensivos de pantallas y pacientes con determinadas patologías asociadas. Ante la aparición de síntomas como picor, escozor, enrojecimiento, fatiga visual o visión borrosa, el especialista recomienda acudir al oftalmólogo para una evaluación completa y adoptar medidas preventivas como controlar la humedad ambiental, realizar descansos visuales, utilizar lágrimas artificiales y proteger los ojos del frío y el viento.

PREGUNTA.- ¿Cómo afectan el frío y el viento a la superficie ocular y por qué pueden empeorar los síntomas del ojo seco?

RESPUESTA.- Por lo general, las bajas temperaturas y el aire seco pueden llegar a provocar que el ojo no genere las lágrimas suficientes para mantenerse hidratado como corresponde. En el caso del ojo seco, el frío y el viento pueden suponer una complicación añadida, en mayor o menor medida a la situación del paciente, produciendo o bien una sensación de irritación y arenilla en el ojo, o por el contrario un exceso de lagrimeo, lo cual se interpreta como una defensa del ojo ante una situación adversa.

P.- ¿Qué papel juega la calefacción en interiores en la aparición o el agravamiento del ojo seco durante los meses fríos?

R.- El invierno es una estación que propicia el ojo seco, y la calefacción en esta época es uno de los factores clave que da lugar a esta situación. Esto ocurre porque el aire caliente y seco que genera la calefacción reduce la humedad ambiental. Con este descenso, la humedad de la película lagrimal se evapora más rápido, haciendo que los ojos pierdan lubricación y se resequen con más facilidad.

P.- ¿Qué personas son más propensas a sufrir ojo seco en invierno: usuarios de pantallas, personas mayores, pacientes con patologías previas…?

R.- Esta patología suele presentar una mayor prevalencia durante los meses más fríos, como noviembre, diciembre y enero, debido a que pasamos más tiempo en espacios cerrados y a la disminución de la humedad ambiental producida por la calefacción, algo que afecta especialmente a las personas mayores, que de por sí son más propensas a padecer ojo seco.

Además, el uso prolongado de pantallas representa otro factor relevante, ya que al fijar la vista en ellas disminuye la frecuencia del parpadeo, lo que dificulta una adecuada lubricación del ojo. Por último, esta condición está asociada a otras patologías como el hipotiroidismo; el reumatismo; el Síndrome de Sjögren; y alteraciones del sueño, entre otras.

P.- ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes del ojo seco relacionados con estas condiciones ambientales y cuándo conviene consultar al oftalmólogo?

R.-Los síntomas más frecuentes son la sensación de arenilla, picor o escozor; tener los ojos rojos o irritados; sensación de sequedad, pese a tener lágrimas en los ojos y la visión borrosa o fatiga ocular. En otros casos menos comunes puede generar molestias con la luz (fotofobia), ya sea dolor o disminución de la visión o una secreción filamentosa (legañas).

En cualquiera de estas situaciones y ante cualquier síntoma, es recomendable acudir a un especialista para realizar un examen ocular completo ya que esta patología genera una gran variabilidad de signos y síntomas.

P.- ¿Qué medidas preventivas recomienda para proteger la salud ocular frente al frío, el viento y el aire seco en interiores?

R.- Para proteger los ojos y mantener una buena salud visual frente a este tipo de situaciones es importante seguir los siguientes consejos: En primer lugar, evitar los ambientes secos, es decir, evitar elevar la temperatura interna de los espacios de interior cerrados. En el caso de elevar la temperatura, es importante contar con humidificadores para mantener la humedad ambiental y reducir la evaporación lagrimal.

Además, es recomendable poner en práctica la técnica 20-20-20. Esta técnica se realiza para evitar la fatiga visual al tener la mirada fija en ciertas situaciones, como en frente de una pantalla. Esta técnica consiste en que cada 20 minutos debemos mirar a 6 metros (20 pies) durante 20 minutos. Por último, es importante usar lágrimas artificiales para mantener al ojo siempre bien hidratado y evitar los focos de calor que soplen en la cara.

P.- ¿Existen hábitos cotidianos o errores comunes en invierno que, sin saberlo, estén perjudicando nuestros ojos?

R.- Existen factores que no son controlables, como la edad, pero otros sí lo son e incluso pueden prevenirse. Por ejemplo, no utilizar una protección adecuada al salir a la calle expone los ojos al aire frío del invierno, lo que favorece la sequedad ocular. Del mismo modo, es recomendable evitar ambientes excesivamente secos producidos por el uso constante de la calefacción.

Por otro lado, el uso prolongado de pantallas durante muchas horas sin la protección adecuada o sin realizar descansos periódicos también contribuye a la aparición de ojo seco. Una situación que se ve agravada con el impulso de frotarse los ojos debido al picor de manera inconsciente. Por eso, es fundamental mantener una correcta hidratación del ojo, sí, pero también una correcta hidratación del organismo, ya que una ingesta insuficiente de líquidos también dificulta la producción de lágrimas y, en consecuencia, puede perjudicar la salud visual.