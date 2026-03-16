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Este lunes comienza un nuevo ciclo de huelgas médicas en toda España en medio de un conflicto cada vez más tenso entre facultativos y el Ministerio de Sanidad de Mónica García, que se niega a otorgarles un Estatuto Propio por su singularidad y responsabilidad sanitaria. Los profesionales mantienen los paros tras meses de negociaciones frustradas y denuncian que la ministra de Sanidad, Mónica García —médica de profesión— ha rechazado una de sus principales reivindicaciones.

Nunca en la democracia española un Gobierno había afrontado cinco huelgas nacionales del colectivo médico y, por ello, los sindicatos consideran inaceptable que la ministra no asuma responsabilidades políticas como la dimisión.

El malestar del colectivo se arrastra desde hace más de un año, durante el cual los sindicatos han reclamado cambios en el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario. Sin embargo, los médicos consideran que las propuestas del ministerio no responden a sus demandas estructurales, especialmente en cuestiones como jornadas, guardias, responsabilidad clínica y reconocimiento profesional. Ante esta situación, las organizaciones convocantes han optado por mantener las movilizaciones y una huelga que amenaza con prolongarse en los siguientes meses como han anunciado.

Desde el Ministerio, Mónica García ha respondido con una carta al Comité de Huelga en la que acusa a los sindicatos de «romper el principio de buena fe» al mantener los paros pese al acuerdo alcanzado con el Foro de la Profesión Médica. Según Sanidad, durante el último año se han mantenido más de 25 reuniones con representantes del colectivo y se han alcanzado varios preacuerdos que buscaban desescalar el conflicto.

La ministra sostiene que el acuerdo anunciado el pasado 5 de marzo con el Foro —del que forma parte la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM)— ofrecía una vía para continuar el diálogo y evitar la huelga, ya que incorporaba varias de las demandas planteadas por los profesionales. Sin embargo, el Comité de Huelga insiste en que ese marco de negociación no sustituye la necesidad de negociar directamente con los sindicatos convocantes ni aborda de forma clara la creación de un estatuto específico para los médicos.

En este contexto, el enfrentamiento se ha endurecido. Mientras el ministerio defiende que el diálogo sigue abierto, buena parte del colectivo médico interpreta la postura de Sanidad como una falta de reconocimiento a su papel dentro del sistema público. La paradoja, subrayan algunos profesionales, es que el conflicto se produce bajo el mandato de una ministra que procede del propio ámbito sanitario, pero que, a su juicio, no ha respaldado una regulación diferenciada para la profesión.

Con la huelga de nuevo sobre la mesa a partir del lunes, el sistema sanitario afronta una semana de tensión en la que médicos y ministerio siguen sin acercar posiciones. Los sindicatos advierten de que mantendrán las movilizaciones hasta lograr avances reales en sus condiciones laborales y en el reconocimiento específico de su profesión dentro de la sanidad pública.