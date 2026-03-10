Fact checked

El conflicto entre el Ministerio de Sanidad y los médicos por la reforma del Estatuto Marco sigue lejos de resolverse. Aunque el departamento dirigido por la ministra Mónica García aseguró recientemente haber alcanzado un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica para encauzar el conflicto, los sindicatos convocantes de la huelga han desmentido que exista tal pacto y mantienen el calendario de movilizaciones para la próxima semana: del 16 al 20 de marzo.

La polémica estalló después de que Sanidad anunciara un entendimiento con el Foro de la Profesión Médica para continuar el diálogo y tratar de evitar la huelga indefinida convocada contra el nuevo Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en el sistema público. El acuerdo, según el Ministerio, incluye el compromiso de incorporar durante la tramitación de la ley medidas relacionadas con la participación profesional, el reconocimiento de la penosidad y mejoras vinculadas a las guardias médicas.

Sin embargo, las organizaciones sindicales que forman el comité de huelga han reaccionado con rapidez para desmentir que exista un acuerdo real que permita desconvocar las protestas, «a las que llegamos porque no nos queda más remedio», aseguran. Según explican, el Foro de la Profesión Médica no es el órgano legitimado para negociar el fin de la huelga, por lo que cualquier entendimiento con esta plataforma no afecta a las movilizaciones.

Además de reclamar un Estatuto propio para la profesión médica, los facultativos exigen una reforma profunda de sus condiciones laborales dentro del sistema sanitario público. Entre sus principales reivindicaciones figuran la regulación y reducción de las guardias médicas —muchas de ellas de hasta 24 horas—, una mejor retribución de esas horas extraordinarias, una reducción de la carga asistencial y una clasificación profesional que reconozca la responsabilidad y formación específica del médico.

También piden garantías de descanso tras las guardias, mejoras en la jubilación y mayor capacidad de negociación directa con la administración, al considerar que el actual Estatuto Marco no reconoce las particularidades de su profesión.

Los sindicatos desmienten a Sanidad

El comité de huelga —integrado por organizaciones como CESM, AMYTS o Metges de Catalunya— ha aclarado que el Foro de la Profesión Médica tiene un papel consultivo y no forma parte de la negociación directa que puede poner fin a las protestas. Por este motivo, han pedido al Ministerio que retome las conversaciones con los representantes sindicales que convocaron la huelga.

De hecho, distintos sindicatos han acusado al Ministerio de Mónica García de trasladar una imagen de acuerdo que no existe. Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se ha insistido en que el calendario de movilizaciones sigue vigente y que no se ha recibido ninguna propuesta concreta que permita desbloquear el conflicto.

Las protestas continúan previstas para marzo, con jornadas de huelga, concentraciones en hospitales y centros de salud y manifestaciones en distintas ciudades.

Un conflicto que viene de meses atrás

La reforma del Estatuto Marco lleva meses generando tensiones entre el Ministerio de Sanidad y buena parte de la profesión médica. Los sindicatos consideran que el borrador no responde a sus principales reivindicaciones, como la regulación específica de la profesión médica, mejoras en las guardias o cambios en las condiciones laborales.

Incluso organizaciones profesionales han cuestionado la legitimidad del proceso de negociación. La Organización Médica Colegial ha llegado a advertir de que no se pueden aprobar nuevas condiciones laborales para los médicos sin contar con el respaldo del propio colectivo.

Por su parte, la ministra, Mónica García, ha defendido que el texto incluye mejoras para los facultativos y ha llegado a señalar que resulta «curioso» que esas medidas sean el motivo de una huelga, desdeñando sus protestas y tratando de sofocar una revuelta que no es capaz de detener.

Negociación estancada y tensión creciente

La principal discrepancia en estos momentos gira en torno a quién debe negociar el final del conflicto. Mientras el Ministerio ha tratado de canalizar el diálogo a través del Foro de la Profesión Médica, el comité de huelga insiste en que sólo una negociación directa con los sindicatos convocantes puede conducir a un acuerdo.

En este contexto, los representantes de los médicos han solicitado una reunión urgente con Sanidad para retomar las conversaciones y evitar que el conflicto se prolongue en el tiempo, algo para lo que parece no estar dispuesta la ministra por el momento.

Por ahora, y pese a los anuncios voluntariamente erróneos del Ministerio, la huelga médica sigue en pie y las movilizaciones continúan convocadas en todo el país, reflejando el profundo desacuerdo entre el Gobierno y parte del colectivo sanitario sobre el futuro del Estatuto Marco.

Sindicato médico Cesm

«La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) quiere salir al paso de la información publicada por el Ministerio de Sanidad para recordar que no se ha producido ningún cambio en el calendario de movilizaciones que se mantiene fijado para manifestar el rechazo al borrador del Estatuto Marco, por lo que sigue adelante en los mismos términos la convocatoria de huelga nacional de la semana del 16 al 20 de marzo».

«La Confederación recuerda que las movilizaciones que están fijadas para los próximos meses a nivel nacional son competencia del Comité de Huelga, por lo que la única manera de desbloquear el conflicto actual es convocar de manera formal una reunión con el Comité al completo para retomar el diálogo dinamitado el pasado mes de diciembre de modo unilateral por el ministerio con propuestas».