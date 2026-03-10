¿Alergia, resfriado o gripe?: éstos son sus síntomas y cómo tratarlos

Fact checked

La gripe y otros virus respiratorios, responsables de enfermedades como el COVID‑19 o el resfriado común, comparten algunos de sus síntomas con las alergias estacionales, como por ejemplo los estornudos o la secreción nasal. Pero, a pesar de compartir algunos síntomas, las causas y la forma de abordarlos sí son diferentes.

«Las infecciones respiratorias de vías altas tienen un origen infeccioso, lo más frecuente es que sea vírico, mientras que las alergias se producen por la reacción de nuestro sistema inmunológico a determinados alérgenos. Es importante saber diferenciar los síntomas para identificar si nos encontramos ante un cuadro alérgico o ante una infección respiratoria y poder aplicar el tratamiento más adecuado”, advierte la doctora Susana Rodríguez de Cos.

«Hay algunos síntomas, como la fiebre o el tipo de mucosidad, que nos dan pistas muy valiosas para descartar que se trate de una alergia. Otro de los principales factores diferenciadores es la duración de los síntomas, que las infecciones respiratorias de vías altas no suelen durar más de una a dos semanas, pero en el caso de la alergia están presentes durante todo el periodo en el que la persona está expuesta al alérgeno, que pueden ser varias semanas», explica la doctora.

¿Gripe o resfriado?

Los cuadros alérgicos pueden tratarse con antihistamínicos, descongestivos e, incluso, vacunas, en función de las necesidades específicas de cada paciente. Es fundamental contar con asesoramiento profesional, tanto para la identificación del alérgeno, como para la elección del tratamiento más adecuado en cada caso.

En el caso de la gripe y el resfriado, Joaquín López, farmacéutico, recuerda que «es importante tratar los síntomas de forma completa y desde su aparición, para evitar que evolucionen en cuadros más graves y para reducir el impacto de los síntomas en nuestra calidad de vida». Y añade que «los tratamientos multisintomáticos, también conocidos como antigripales, permiten abordar conjuntamente diferentes síntomas gracias a su combinación específica de principios activos, como:

Paracetamol, indicado para tratar el dolor y la fiebre

Dextrometorfano, eficaz contra la tos

Clorfenamina, para reducir la secreción nasal y los estornudos;

Cafeína, que nos ayuda a combatir el decaimiento;

Vitamina C, que, gracias a su efecto antioxidante, favorece la reparación de tejidos.

El abordaje temprano de los síntomas es esencial, aunque no es lo habitual entre la población, tal y como recoge un estudio de Kantar para Kenvue, que afirma que más de la mitad de la población no toma ninguna medida cuando aparecen los primeros síntomas y aproximadamente el 40% solo recurre a medicamentos antigripales cuando los síntomas empeoran.

Alergias respiratorias: un problema en aumento

En España hay más de ocho millones de personas alérgicas a algún tipo de polen, una cifra que, según los expertos, irá en aumento. Por un lado, los inviernos cada vez más suaves están alterando los ciclos de polinización de las plantas y alargando las temporadas de alergia. Por otro lado, el aumento de la contaminación atmosférica también influye negativamente, ya que aumenta la capacidad de polinizar de algunas plantas, amplía las concentraciones de polen en el aire y agrava los síntomas.

En cualquier caso, ante la aparición de síntomas compatibles con alergia, gripe o algún otro virus respiratorio, es recomendable consultar cuanto antes con un profesional sanitario, ya sea médico o farmacéutico, para que pueda valorar la situación.