Un compuesto natural presente en los cereales integrales podría convertirse en una nueva herramienta para tratar los trastornos digestivos. Un estudio realizado por investigadores de la Toho University ha revelado que el ácido ferúlico, un polifenol abundante en el salvado de arroz, puede reducir las contracciones del músculo liso intestinal y, potencialmente, ayudar a controlar síntomas asociados a trastornos como el síndrome del intestino irritable.

La investigación fue dirigida por el Dr. Keisuke Obara, el Dr. Kento Yoshioka y el profesor Yoshio Tanaka, del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la universidad japonesa. Su objetivo era comprender cómo ciertos compuestos naturales presentes en alimentos comunes podrían influir en el movimiento del intestino. En los trastornos digestivos como el síndrome del intestino irritable o algunas enfermedades inflamatorias intestinales, uno de los problemas principales es la alteración del movimiento intestinal, que puede ser excesivo o insuficiente.

El equipo centró su atención en el ácido ferúlico, un antioxidante natural ampliamente distribuido en alimentos de origen vegetal, especialmente en el salvado de arroz y otros granos integrales. Este compuesto ya era conocido por sus propiedades antioxidantes y neuroprotectoras, pero su influencia sobre la motilidad intestinal no había sido estudiada en profundidad.

El calcio

Para investigar su efecto, los científicos realizaron experimentos con tejido muscular intestinal en modelos animales. En estos ensayos observaron que el ácido ferúlico inhibía de forma significativa las contracciones del músculo liso intestinal provocadas por diversos neurotransmisores, entre ellos acetilcolina, histamina, serotonina y prostaglandinas. Además, el efecto era reversible y dependía de la concentración del compuesto.

El mecanismo detrás de este fenómeno parece estar relacionado con el calcio. Las contracciones musculares intestinales dependen de la entrada de iones de calcio en las células musculares. Según el estudio, el ácido ferúlico bloquea parcialmente los canales de calcio dependientes del voltaje, reduciendo la cantidad de calcio que entra en las células y, por tanto, disminuyendo la contracción del músculo intestinal.

El ácido ferúlico

Este efecto podría tener implicaciones importantes para enfermedades caracterizadas por una motilidad intestinal excesiva, como algunas formas de síndrome del intestino irritable o de enfermedad inflamatoria intestinal. En estos casos, el exceso de contracciones puede provocar dolor abdominal, diarrea y otros síntomas digestivos. Un compuesto capaz de modular esa actividad muscular podría ayudar a aliviar parte de esas molestias.

Sin embargo, los investigadores advierten que el hallazgo todavía se encuentra en una fase preliminar. Los experimentos se realizaron en laboratorio y las concentraciones del compuesto utilizadas fueron más altas que las que normalmente se alcanzan en sangre a través de la dieta. Aun así, los científicos señalan que las concentraciones en el propio intestino podrían ser mayores después de ingerir alimentos ricos en este compuesto, lo que justifica continuar investigando.

El estudio abre la puerta a nuevas estrategias dietéticas o farmacológicas basadas en compuestos naturales presentes en alimentos cotidianos. En el futuro, el ácido ferúlico podría utilizarse para desarrollar suplementos o terapias dirigidas a regular la motilidad intestinal y mejorar la calidad de vida de los pacientes con trastornos digestivos.