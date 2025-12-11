Fact checked

Ante el aumento acelerado de las infecciones respiratorias agudas en España en las últimas semanas, la evidencia científica refuerza la importancia de la higiene bucal como medida complementaria para reducir la transmisión viral. Investigaciones recientes han demostrado que ciertos enjuagues que contienen cloruro de cetilpiridinio (CPC) presentan una actividad antiviral significativa frente a virus respiratorios como la gripe, el VRS y el SARS-CoV-2, posicionándolos como aliados en la prevención de infecciones.

Un estudio publicado en PLOS ONE confirma que CPC y CHX reducen la infectividad del virus de la gripe (Influenza A) y del virus respiratorio sincitial (VRS) en ensayos in vitro, con reducciones que alcanzan hasta el 99,99% según la concentración.

De forma similar, investigaciones previas evidencian que el CPC puede desagregar partículas similares al SARS-CoV-2, disminuyendo su capacidad de infectar células humanas. Además, estudios publicados en Viruses y Journal of Dental Research refuerzan la evidencia sobre el potencial virucida del CPC frente a otros virus con envoltura, como el herpes simple, y su utilidad en protocolos preprocedimentales para reducir la carga viral intraoral en pacientes con covid.

Vía de entrada de los virus

La boca constituye una puerta de entrada esencial para los virus respiratorios y un lugar donde pueden replicarse, además de ser origen de aerosoles que facilitan su transmisión. Incorporar enjuagues bucales en la rutina diaria, junto con medidas preventivas vigentes como el uso de mascarilla, la ventilación adecuada y la vacunación, puede ayudar a disminuir la carga viral en la cavidad oral y, en consecuencia, reducir la propagación de infecciones respiratorias.

Gabriela Bacchini, Directora Médica de Dentaid, destaca: «En la clínica dental, la boca es el centro de atención y una de las principales vías de entrada para virus y bacterias. Por eso, contar con medidas adicionales que refuercen la seguridad es clave. La evidencia científica demuestra que los enjuagues bucales pueden ser una herramienta eficaz para proteger tanto a los pacientes como a los profesionales durante los tratamientos».

Fase epidémica de virus

España atraviesa una fase epidémica con una incidencia de 643 casos por cada 100.000 habitantes, según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA).

La gripe es el virus predominante, con una tasa que ha pasado de 41 a 75,3 casos por 100.000 habitantes en solo una semana. La Comunidad de Madrid y Cataluña ya han superado los datos registrados durante los picos epidémicos en los últimos tres años, situándose en 2757 y 4188 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Mientras que el SARS-CoV-2 y el virus respiratorio sincitial (VRS) muestran también una tendencia ascendente, especialmente en población pediátrica.

Ante este escenario, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han activado un protocolo común que incluye recomendaciones como el uso de mascarilla en personas con síntomas, su obligatoriedad en centros sanitarios en fases epidémicas, la promoción del teletrabajo y la vacunación antigripal y contra el covid para grupos de riesgo.