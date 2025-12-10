Fact checked

La gripe está afectando a España de forma anticipada y más intensa que en temporadas anteriores, provocando una presión notable sobre hospitales y centros de salud. Según los datos más recientes, a finales de noviembre de 2025 la tasa de síndrome gripal superó el umbral epidémico, con 40,1 casos por cada 100.000 habitantes en la semana del 17 al 23 de noviembre. Solo una semana después, del 24 al 30 de noviembre, esta cifra casi se duplicó, alcanzando 75,3 casos por 100.000 habitantes, lo que evidencia un crecimiento rápido de los contagios.

En la primera semana de diciembre, la situación se agravó en algunas comunidades. La gripe ha alcanzado en Castilla-La Mancha los 720 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que se sitúa por encima de la media nacional aunque el consejero de Sanidad, Jesús Fernádez Sanz, ha afirmado que «está teniendo menos efecto» en la repercusión asistencial.

A preguntas de los medios, el consejero ha concretado que en la región hay «aproximadamente» un cinco por ciento más de ocupación en las camas respecto al año pasado en esta fechas, un diez por ciento más de atenciones en urgencias y un diez por ciento de personas de más de 80 años atendidas más.

Ha reconocido así que la gripe se ha adelantado cuatro semanas este 2025 en comparación con el 2024 aunque no se ha alcanzado el pico. «Se ve claramente que cuatro semanas antes está subiendo la curva y esperamos alcanzar esa curva en las dos próximas y que ahí empiece a bajar», ha concluido.

En la Comunidad de Madrid, la incidencia subió un 145 % respecto a la semana anterior, llegando a 275,36 casos por 100.000 habitantes. En Murcia, la incidencia aumentó un 248,8 % en una semana, mientras que en Aragón la tasa se duplicó en solo siete días, alcanzando 325 casos por 100.000 habitantes. Estos datos muestran que la gripe circula con fuerza y en niveles que no se veían desde hace más de 15 años en estas fechas.

El aumento de casos ha generado una sobrecarga en los servicios sanitarios, con urgencias y hospitales saturados, camas ocupadas y un incremento notable de la presión sobre la atención primaria. Ante esta situación, las autoridades sanitarias han recomendado o impuesto medidas preventivas, como el uso obligatorio de mascarillas en hospitales, centros de salud y residencias, especialmente para las personas más vulnerables.

Además, se insiste en que la vacunación contra la gripe sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes. La vacunación está especialmente indicada para personas mayores, embarazadas, enfermos crónicos, personal sanitario, niños pequeños y convivientes de grupos de riesgo. Las autoridades recuerdan que vacunarse cuanto antes puede marcar la diferencia para evitar saturaciones en hospitales y reducir la transmisión de la enfermedad.

En resumen, España enfrenta una ola de gripe precoz y muy intensa, con tasas de incidencia récord desde hacía 15 años y hospitales desbordados. La combinación de prevención mediante vacunación y medidas de higiene sigue siendo la estrategia clave para proteger a la población y minimizar el impacto de esta epidemia en el sistema sanitario.

Vacunación

A pesar del aumento histórico de casos de gripe en España, todavía es posible vacunarse en todas las comunidades autónomas. Las autoridades sanitarias recuerdan que la campaña de vacunación sigue activa y que las vacunas están disponibles en centros de salud, hospitales y farmacias colaboradoras. Vacunarse ahora sigue siendo eficaz para reducir el riesgo de complicaciones graves, hospitalizaciones y mortalidad, especialmente en personas mayores, niños pequeños, embarazadas, enfermos crónicos y personal sanitario. La recomendación es acudir cuanto antes para protegerse y contribuir a frenar la propagación de la enfermedad.