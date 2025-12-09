Seguimiento masivo en Baleares de la huelga de médicos contra las políticas de sanidad del Gobierno, tal y como ha destacado el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) en la primera jornada de huelga en las Islas, con un seguimiento que calculan del 85% en el ámbito sanitario y del 65-70% en Atención Primaria.

En un comunicado, Simebal ha asegurado que la respuesta de los facultativos de Baleares ha sido «contundente, a pesar de que los servicios mínimos establecidos han sido, en la práctica, servicios máximos».

Según han detallado, los datos de seguimiento confirman una «participación masiva y un ambiente claro: los facultativos están dispuestos a sostener un conflicto de largo recorrido si el Ministerio no ofrece una respuesta inmediata y efectiva a las reivindicaciones planteadas».

Tras años de negociaciones fallidas, promesas sin concretar y un Estatuto Marco que no acaba de cerrarse, los médicos han decidido ir un paso más allá y van a ir a la huelga esta misma semana (y luego en enero) con un mensaje directo dirigido al Ministerio de Sanidad que encabeza Mónica García. En principio la huelga se prolongará durante los días 10, 11 y 12 de diciembre.

Hoy ha habido servicios, como el de Anestesia, que ha registrado un seguimiento del 100%, así como que en Atención Primaria la respuesta ha sido «más heterogénea debido a la presión asistencial» a consecuencia de la gripe «y a los amplios servicios mínimos».

Además, añaden que ha sido «especialmente significativa» la participación de los médicos internos residentes ya que han mostrado un «compromiso notable con las reivindicaciones».

Simebal-CESM remarca que seguirá informando puntualmente sobre la evolución de la huelga en Baleares y reitera su apoyo incondicional a la Confederación Española de sindicatos Médicos convocante de la huelga.

«Estamos en disposición al diálogo, siempre que exista una voluntad real del Ministerio para abordar de forma urgente los problemas estructurales que están afectando gravemente a la profesión médica y a la calidad asistencial», añaden.

Las críticas que han motivado la huelga de médicos se centran en el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud.

Según los médicos, la reforma propuesta por el Ministerio no reconoce la especificidad del médico ni su responsabilidad clínica, mantiene guardias de 24 horas mal remuneradas y sin descanso compensatorio suficiente, no adapta las retribuciones al nivel formativo y la carga asistencial, ni computa las horas de guardia para la jubilación, y no frena la temporalidad ni la precariedad en los contratos.

Desde el Govern, la consellera de Salud, Manuela García, ha remarcado que los ciudadanos de Baleares se verán afectados por la huelga de médicos, que ha arrancado este martes, de la que ha responsabilizado al Gobierno de España por su «incapacidad» de negociar un estatuto marco.

En declaraciones a los medios de comunicación en el pleno del Parlament, la consellera ha subrayado que la huelga es en contra del Gobierno y de la ministra de Sanidad, Mónica García. Así, ha apuntado que respeta la huelga, que «padecerán todos los ciudadanos» de las Islas.

Según García, esperan conocer en los próximos días cuál ha sido el impacto de la huelga que, ha señalado, provocará la reducción de consultas, que se tengan que reprogramar citas y un aumento de las listas de espera.